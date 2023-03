Maternité et football, bientôt la fin du dilemme pour les joueuses ?

La Française Marion Torrent (g.) tacle la Camerounaise Claudine Falone Meffometou (d.) lors du match amical de football France-Cameroun, à Grenoble, le 9 octobre 2018 © JEAN-PIERRE CLATOT / AFP/Archives

5 mn

Paris (AFP) – Rarissimes il y a quelques années dans le football féminin, les joueuses optant pour une grossesse en pleine carrière osent de plus en plus franchir le pas, malgré une protection sociale encore en construction et des différences d'usages selon les pays.