XV de France: Cros et Falatea en pole, Jalibert forfait

Marcoussis (France) (AFP) – Le troisième ligne François Cros et le pilier droit Sipili Falatea semblent bien partis pour débuter la rencontre du XV de France en Angleterre, samedi, à l'occasion de la 4e journée du Tournoi des six nations.

En revanche, l'ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (23 ans, 23 sélections), touché à la cheville gauche lors de la séance de mercredi, est forfait pour le déplacement à Londres.

Cros (28 ans, 18 sélections) et Falatea (25 ans, 10 sél.) viennent respectivement remplacer Anthony Jelonch, blessé, et Mohamed Haouas, suspendu pour un coup de tête lors d'un déblayage au cours du match gagné contre l'Écosse (32-31) il y a quinze jours.

Le Toulousain n'avait plus été titulaire depuis le Tournoi des six nations 2022 et un succès 25-13 le 19 mars contre... l'Angleterre.

Falatea, lui, vivrait ainsi sa première titularisation depuis la tournée estivale en Australie. Il a été remplaçant lors des trois premiers matches du Tournoi 2023.

Chez les trois-quarts, sauf coup dur de dernière minute, aucun changement n'est à prévoir, avec un triangle arrière composé du Toulousain Thomas Ramos (27 ans, 23 sél.) en 15, du Clermontois Damian Penaud (26 ans, 40 sél.) et du Lyonnais Ethan Dumortier (21 ans, 3 sél.) aux ailes.

Statu quo

Le duo Gaël Fickou (28 ans, 77 sél.) et Yoram Moefana (22 ans, 14 sél.) pourrait être reconduit pour la quatrième fois de rang. La charnière 100% toulousaine, formée par Antoine Dupont (25 ans, 45 sél.) à la mêlée et Romain Ntamack (23 ans, 34 sél.) à l'ouverture, devrait être alignée ensemble pour la vingt-cinquième fois.

Le demi-d'ouverture Matthieu Jalibert reçoit des soins à la cheville gauche lors de l'entraînement de l'équipe de France de rugby, mercredi 8 mars 2023 à Marcoussis (Essonne) © Emmanuel DUNAND / AFP

Victime d'une rupture du ligament croisé postérieur fin décembre, le centre de La Rochelle Jonathan Danty (30 ans, 18 sél.), revenu à la compétition plus rapidement que prévu, devrait prendre place sur le banc, aux côtés du demi de mêlée de Bordeaux-Bègles Maxime Lucu (30 ans, 11 sél.).

Depuis 2020 et l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France, les Bleus ont battu le XV de la Rose au stade de France en ouverture du Tournoi 2020 (24-17) puis en 2022 (25-13). Mais ils restent sur deux revers en Angleterre (22-19 a.p. en décembre 2020 puis 23-20 en mars 2021).

Composition probable du XV de France contre l'Angleterre: Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Flament - Falatea, Marchand, Baille

