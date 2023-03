Ski alpin: pour Stenmark, Shiffrin peut "gagner 100 courses, et même plus"

Stockholm (AFP) – Mikaela Shiffrin peut devenir "la première à gagner 100 courses, et même plus": dans un entretien à l'AFP, le légendaire Ingemar Stenmark ne cache pas son admiration pour l'Américaine qui peut égaler, voire dépasser à Are (Suède) vendredi et samedi, son record de 86 victoires en Coupe du monde de ski alpin.

QUESTION: Mikaela Shiffrin, qui a remporté 85 victoires en Coupe du monde, pourrait atteindre voire battre votre record vendredi et samedi, qu'est ce que cela vous inspire ?

RÉPONSE: "Je suis heureux pour elle. C'est vraiment mérité. C'est une excellente skieuse, avec une technique fantastique. Elle est très douée. Elle a l'air d'être très sympathique, aussi. Donc je suis content que ça soit elle."

Q: Vous avez établi ce record en 1986, pensiez-vous le détenir pendant aussi longtemps ?

R: "Je n'y ai pas trop pensé. Je ne me souviens même plus du jour où j'ai établi le record. Ce n'était pas vraiment important pour moi. Bien sûr, quand j'ai gagné (pour la 86e fois) en 1986, je me suis dit que j'allais garder le titre un long moment. Mais je savais que je finirais par être dépassé."

Q: Quelles caractéristiques font de Mikaela Shiffrin la skieuse qui va sans doute battre votre record ?

R: "Elle a tout : des bonnes aptitudes physiques, un bon équilibre et un mental fort. Elle est tellement douée que les autres skieuses doivent prendre des risques pour la battre et commettent ainsi des petites erreurs. Alors qu'elle, elle peut skier de manière plus sûre tout en gagnant."

Q: Si une grande partie de ses victoires ont été acquises en slalom et en géant, elle s'est aussi imposée en super-G, en descente et en combiné...

La skieuse alpine américaine Mikaela Shiffrin lors de la descente de Coupe du monde de Kvitfjell (Norvège), le 4 mars 2023 © Stian Lysberg Solum / NTB/AFP

R: "C'est très impressionnant, parce que moi je n'aurais jamais pu faire ça. C'était déjà très prenant pour moi de m'entraîner en slalom et en slalom géant, et nous n'avions pas autant de courses. Pendant mes cinq premières années de compétition en Coupe du monde, il y avait environ quinze courses, sept en slalom et huit en slalom géant, quelque chose comme ça. C'était déjà suffisant pour moi. J'avais besoin de m'entraîner entre chaque course... Mais elle, je ne sais pas combien de courses elle a en un hiver, peut-être 40. Je ne comprends pas comment elle arrive à s'entraîner dans autant de disciplines. Ou peut-être qu'elle a un super talent et qu'elle n'a pas besoin de s'entraîner, je ne sais pas."

Q: Jusqu'où la voyez-vous aller ?

R: "Il y a déjà quatre ans, je me suis dit qu'elle serait la première à gagner 100 courses, et même plus, si elle reste en bonne santé. Mais c'est un problème chez les skieurs, s'ils ne se blessent pas aux genoux, ils finissent avec des problèmes de dos."

Q: Elle aura 28 ans le 13 mars prochain, combien d'années peut-elle encore courir selon vous ?

R: "Je ne sais pas. Les femmes arrêtent souvent plus tôt pour se consacrer à leur famille. Donc peut-être 32, 33 ans. Elle peut aller jusqu'à 40 ans je pense. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'elle souhaite. Il y a d'autres choses importantes dans la vie. Il n'y a pas que le ski."

Q: Après la perte de son père en 2020, ses résultats ont baissé. Cette année, elle a expliqué avoir bénéficié d'un psychologue du sport pour améliorer sa santé mentale, ce qui a aussi eu un impact sur sa santé physique. À quel point la santé mentale est-elle importante pour le ski de compétition ?

Le skieur alpin suédois Ingemar Stenmark lors d'un slalom aux Jeux olympiques d'hiver, le 10 février 1976 à Innsbruck (Autriche) © - / AFP/Archives

R: "C'est très important. Il faut aussi avoir de bons amis, une vie privée stable, ne pas avoir à s'inquiéter de problèmes de familles ou de compagnons, ce genre de choses."

Q: Qu'avez-vous prévu de faire ce week-end?

R: "Ah! Il faut que je regarde les courses (le slalom géant vendredi et le slalom samedi, NDLR). Je voyage, mais j'essaierai de regarder les courses. Je lui souhaite bonne chance, et j'espère qu'elle battra mon record prochainement."

Propos recueillis lors d'un entretien téléphonique par Maëlle LIONS-GEOLLOT

© 2023 AFP