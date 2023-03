XV de France: Danty et Aldegheri, surprises du chef

Marcoussis (France) (AFP) – Un retour, deux surprises. Le troisième ligne François Cros va débuter le match du XV de France contre l'Angleterre, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations, tout comme le centre Jonathan Danty et le pilier droit Dorian Aldegheri.

Le retour de François Cros (28 ans, 18 sélections), qui n'avait plus été titulaire depuis le Tournoi des six nations 2022 et un succès 25-13 le 19 mars contre... l'Angleterre, était attendu après la blessure d'Anthony Jelonch, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et opéré en début de semaine.

Danty (30 ans, 18 sél), titulaire indiscutable lors du Grand Chelem 2022, a été préféré à Yoram Moefana, qui a débuté les trois premières journées du Tournoi 2023 mais sans véritablement convaincre.

Autre changement, la titularisation de Dorian Aldegheri (29 ans, 8 sél.), doublant un autre joueur de l'UBB, Sipili Falatea, qui reste sur le banc. Le Toulousain vient suppléer les suspensions successives de Uini Atonio et Mohamed Haouas.

"On s'est beaucoup posé la question ces quinze derniers jours. Sipili nous a donné satisfaction, il a joué soixante-dix minutes contre l'Écosse, a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié. C'est un jeune joueur, encore en apprentissage. Dorian est en train de devenir numéro un à son poste au Stade toulousain, un grand club qui domine le rugby français. Le faire débuter, c'est l'associer à Cyril (Baille, NDLR) et Julien (Marchand, NDLR). Ils ont grandi ensemble."

Aldegheri "apporte des garanties"

"Il y a aussi le niveau qu'il (Aldegheri) a atteint cette saison en club, ça nous apporte des garanties. Sipili (Falatea) nous apportera toute l'énergie nécessaire pour finir le match", a-t-il ajouté.

Le troisième ligne François Cros, à l'entraînement de l'équipe de France le 8 mars 2023, en amont de la rencontre contre l'Angleterre dans le Tournoi des six nations, qu'il disputera en tant que titulaire © Emmanuel DUNAND / AFP

Danty, victime d'une rupture du ligament croisé postérieur fin décembre, est revenu un peu plus rapidement que prévu et va donc débuter son premier match en Bleu depuis la victoire devant le Japon (35-17) en novembre, lors des test-matches de l'automne.

Preuve de son importance, il avait été rappelé mi-février pour préparer le match contre l'Écosse alors même qu'il n'était "pas à 100%" de l'aveu du directeur de la performance Thibault Giroud.

Depuis son retour de blessure, Danty a joué trois matches avec les Rochelais, champions d'Europe, dont deux comme titulaire (188 minutes de temps de jeu), se montrant plutôt à son avantage.

"Il est chaud. On a pris le temps de le suivre et de l'accompagner pendant sa reprise. Il se connaît bien", a assuré Galthié.

"Une confiance existe entre nous: toute la semaine, je lui ai demandé comment ça va. Il m'a dit qu'il était prêt", a-t-il poursuivi.

En Bleu, Danty sera donc associé au centre à Gaël Fickou (28 ans, 77 sél.) pour la dixième fois.

Triangle arrière inchangé

En dehors de ces trois modifications, le XV de départ aligné par Fabien Galthié à Twickenham est identique à celui qui avait battu l'Écosse (32-21) il y a deux semaines.

Le demi de mêlée Antoine Dupont, à l'entraînement de l'équipe de France le 8 mars 2023, guidera encore les Bleus contre l'Angleterre dans le Tournoi des six nations, en tant que capitaine © Emmanuel DUNAND / AFP

Le triangle arrière est à nouveau composé du Toulousain Thomas Ramos (27 ans, 23 sél.) en 15, du Clermontois Damian Penaud (26 ans, 40 sél.) et du Lyonnais Ethan Dumortier (21 ans, 3 sél.) aux ailes.

La charnière 100% toulousaine, formée par Antoine Dupont (25 ans, 45 sél.) à la mêlée et Romain Ntamack (23 ans, 34 sél.) à l'ouverture, est alignée pour la vingt-cinquième fois.

Depuis 2020 et l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France, les Bleus ont battu le XV de la Rose au stade de France en ouverture du Tournoi 2020 (24-17) puis en 2022 (25-13). Mais ils restent sur deux revers en Angleterre (22-19 a.p. en décembre 2020 puis 23-20 en mars 2021).

