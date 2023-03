Ligue 1: avec un triplé éclair d'Openda, Lens retrouve la lumière à Clermont

Clermont-Ferrand (AFP) – En panne lors de ses trois dernières sorties, Lens a renoué avec la victoire en s'imposant sur le terrain de Clermont (4-0), dimanche à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 grâce à un triplé de Loïs Openda inscrit en moins de cinq minutes avant la mi-temps.

Publicité Lire la suite

Le Racing restait sur deux résultats nuls face à Montpellier et Lille (1-1) et une défaite à Nantes (2-1) et ce succès lui permet de prendre provisoirement seul la 3e place avec 54 points avec trois longueurs de mieux sur Monaco qui reçoit Reims dimanche en fin d'après-midi (17H05).

De son côté, Clermont, qui avait gagné à Toulouse (1-0), le 5 mars, se maintient dans le ventre mou du classement (11e) avec un matelas de douze points d'avance sur la zone de relégation.

Pour donner un avantage décisif aux Lensois, Openda, qui n'avait plus marqué depuis le 11 janvier, a profité des cadeaux de la formation clermontoise qui s'est totalement sabordée dans le dernier quart d'heure de la première période alors qu'elle a eu l'occasion d'ouvrir la marque.

A la 20e minute, le défenseur Jonathan Gradit est magnifiquement revenu pour suppléer son gardien Brice Samba, battu dans son duel avec Aïman Maurer, lancé par Maxime Gonalons.

Mais à l'inverse, Lens n'a pas manqué de concrétiser ses occasions offertes par les Auvergnats et assuré sa victoire en quatre minutes.

Lancé par Angelo Fulgini, Openda, parti entre Mateusz Wieteska et Florent Ogier, a ouvert la marque en glissant le ballon entre les jambes du gardien Mory Diaw (31e).

Le poteau pour Fofana

L'attaquant du Racing a doublé la marque en profitant d'une perte de balle de Gonalons à vingt mètres de son but (34e) avant de bénéficier d'une nouvelle grosse bévue de Wieteska pour ajouter un troisième but (35e), portant son total à douze en Ligue 1 en 27 matches disputés.

Auparavant, les Nordistes avaient aussi été dangereux avec une reprise de la tête de Florian Sotoca détournée par Diaw (29) et une autre reprise de la tête, non cadrée, de Massadio Haidara (9).

Le capitaine du RC Lens Seko Fofana tente de marquer contre Clermont Foot, sèchement battu à domicile, le 12 mars 2023 © JEFF PACHOUD / AFP

Après la mi-temps, Lens aurait pu ajouter un quatrième but sur un tir heurtant le poteau de Seko Fofana, servi par Openda (57), lequel a failli signer un quadruplé à la réception d'un centre de Przemyslaw Frankowski (66).

En fin de partie, Samba s'est bien interposé devant Wieteska à bout portant (75) juste avant qu'Alexis Claude-Maurice ne porte le score à 4-0 bien servi par un centre en retrait délivré par Openda (76).

Le portier lensois est également bien intervenu face à Jim Allevinah pour préserver son but jusqu'au bout (82) avant une reprise de Wieteska heurtant la barre (83).

© 2023 AFP