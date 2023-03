La BBC réintègre son présentateur star Gary Lineker après le tollé provoqué par sa suspension

Londres (AFP) – La BBC a annoncé lundi le retour à l'antenne de l'ex-footballeur Gary Lineker, l'un des plus célèbres présentateurs du groupe audiovisuel, dont la suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement avait déclenché une vague de protestations.

Cette affaire, qui fait la Une des médias britanniques depuis plusieurs jours, a ravivé le débat sur l'impartialité de la BBC, géant de l'audiovisuel public.

Gary Lineker, 62 ans, présentateur de "Match of The Day", émission de football extrêmement populaire, a été mis à pied vendredi après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur visant à empêcher les migrants arrivant illégalement de demander l'asile au Royaume-Uni, un projet décrié jusqu'à l'ONU.

Il avait dénoncé "une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas dissimilaire à celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930".

Ces propos ont été vivement critiqués par le gouvernement et les journaux de droite.

La BBC, qui a érigé l'impartialité en "priorité", a décidé vendredi de retirer à Gary Lineker la présentation de "Match Of The Day" "jusqu'à ce que nous ayons un accord clair avec lui sur son utilisation des réseaux sociaux".

Gary Lineker et la BBC sont finalement parvenus à un accord, annoncé lundi matin.

"Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain", a déclaré le directeur-général de la BBC, Tim Davie dans un communiqué. Il sera de retour à l'antenne dès samedi.

Guerre et persécution

"L'impartialité est importante pour la BBC. C'est aussi important pour le public. La BBC s'est engagée à respecter l'impartialité qui est dans sa Charte et s'est engagée pour la liberté d'expression", a écrit Tim Davie.

Le directeur du géant de l'audiovisuel public a annoncé une enquête indépendante sur les directives en matière d'utilisation des réseaux sociaux, et notamment sur la manière dont les règles s'appliquent aux présentateurs free-lance et ceux qui ne couvrent pas l'actualité.

Ce communiqué cite également Gary Lineker, qui se dit "heureux" qu'une solution ait été trouvée. "J'ai hâte de retourner à l'antenne", a-t-il ajouté.

Sur Twitter, où il est suivi par près de 9 millions de personnes, il a remercié les personnes qui l'ont soutenu.

"Je présente le sport sur la BBC depuis près de trente ans et je suis extrêmement fier de travailler avec le meilleur et le plus juste des médias au monde", a-t-il ajouté.

Gary Lineker, qui a lui-même accueilli des réfugiés, s'est permis "une dernière réflexion": "Aussi difficiles qu'aient pu être les derniers jours, ce n'est tout simplement pas comparable au fait de devoir fuir sa maison pour échapper à la persécution ou à la guerre et chercher refuge dans un pays lointain".

Le footballer aux 48 buts sous le maillot de l'Angleterre jusqu'à sa retraite en 1994, a répété après son tweet polémique de mardi qu'il assumait complètement ses propos.

Surnommé "Mr Nice" pour son comportement irréprochable tout au long de sa carrière, sans aucun carton jaune contre lui, il a l'habitude d'exprimer ses positions politiques sur les réseaux sociaux, notamment contre le Brexit et pro-migrants.

Les soutiens de Gary Lineker ont à leur tour questionné l'impartialité de la BBC, en pointant la nomination en 2021, sur conseil du gouvernement, de Richard Sharp à la présidence du groupe.

Cet ancien banquier, soutien financier connu du parti conservateur, aurait peu avant sa prise de poste joué les entremetteurs pour aider son ami et ancien Premier ministre Boris Johnson à obtenir un prêt de 800.000 livres.

Un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak s'est dit "satisfait" qu'un accord ait été trouvé entre la BBC et Gary Lineker, sans manquer de rappeler que "la BBC a la responsabilité de rester impartiale".

