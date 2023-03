C1: Porto compte sur Pepe, déjà quadra, pour renverser l'Inter

Porto (Portugal) (AFP) – Toujours inoxydable avec Porto alors qu'il vient de fêter ses 40 ans, Pepe s'avance fringant vers un énième défi européen: renverser l'Inter Milan mardi en huitième de finale retour de Ligue des champions, après la défaite concédée en Italie (1-0).

Publicité Lire la suite

Impeccable dans ses interventions lors du match d'il y a trois semaines, l'expérimenté défenseur aux 113 apparitions en C1 n'a pourtant pas pu éviter le revers des Dragons, réduits à dix dans le dernier quart d'heure.

Physiquement, l'international portugais tient la route: titulaire indiscutable dans la charnière centrale des champions du Portugal en titre, le capitaine de Porto n'est que rarement laissé au repos.

Son leadership n'étant plus à prouver, le vétéran ne cesse de donner de la voix pour diriger la ligne défensive et haranguer ses troupes.

Dauphin de Giggs

La longévité de Pepe est un exploit en soi: s'il est aligné contre l'Inter, le Luso-brésilien deviendra, à 40 ans et 16 jours, le deuxième joueur de champ le plus âgé à disputer un match à élimination directe de Ligue des champions.

Selon le statisticien Opta, il dépasserait ainsi l'ancien défenseur italien de l'AC Milan Alessandro Costacurta (40 ans et 2 jours) et n'aurait devant lui que la légende de Manchester United, l'ailier gallois Ryan Giggs (40 ans et 123 jours).

Le 26 février, jour de son anniversaire, Porto a encaissé une défaite surprise à domicile face au Gil Vicente (2-1) en championnat du Portugal, mais le club et ses supporters ont marqué la date en lui rendant un hommage chaudement applaudi.

L'entraîneur portugais du FC Porto, Sergio Conceicao, lors du match de championnat portugais contre Estoril, à Porto, le 10 mars 2023 © Rui Manuel FARINHA / AFP/Archives

"Enorme passion"

La veille, l'entraîneur des Dragons, Sergio Conceiçao, l'avait décrit de façon dithyrambique: "Je ne le répéterai jamais assez: c'est un athlète exceptionnel. Je suis heureux qu'il atteigne 40 ans avec vitalité, santé et ambition".

"S'il y a un joueur qui incarne nos fondamentaux, c'est bien lui: la rigueur, la compétence, l'ambition qu'il a encore tous les jours. Tout cela n'est possible qu'avec une énorme passion pour le football", a déclaré Conceiçao.

Si le succès n'est pas au rendez-vous face à l'Inter, Pepe, sous contrat avec Porto jusqu'à la fin juin 2023, risque de disputer mardi l'ultime match européen de sa longue carrière.

Ou peut-être pas. "Si je sens que je peux rivaliser avec mes coéquipiers, je serai le premier à contacter le président (du club, ndlr) et lui dire : +Président, je suis en mesure de prolonger mon contrat avec le FC Porto+", a-t-il confié dans entretien à Sport TV, en précisant qu'il prendrait sa décision en fin de saison.

L'Inter doute à l'extérieur

Dans le bouillant stade du Dragon, Pepe et son équipe accueilleront un Inter Milan peu à l'aise à l'extérieur. Les hommes de Simone Inzaghi, ancien coéquipier de Sergio Conceiçao à la Lazio Rome, ne se sont imposés qu'une seule fois loin de leurs bases en 2023.

Pepe, le défenseur international portugais du FC Porto, pendant le match du championnat portugais contre Gil Vicente à Porto, le 26 février 2023 © MIGUEL RIOPA / AFP/Archives

Depuis leur succès contre Porto à l'aller, les Milanais ont même connu deux déconvenues: d'abord fin février sur le terrain de Bologne (1-0), puis vendredi sur la pelouse de La Spezia (2-1), hypothéquant très sérieusement l'objectif d'un sacre en Serie A puisqu'ils se trouvent actuellement à 18 points du leader Naples.

Mais, avec une puissance offensive incarnée par Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Edin Dzeko ou encore Hakan Calhanoglu, les Italiens peuvent parfaitement l'emporter dans le nord du Portugal. A moins que l'expérience de Pepe ne fasse pencher la balance en faveur des Portugais...

© 2023 AFP