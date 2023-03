NBA: Stephen Curry fête ses 35 ans avec 50 points

Los Angeles (AFP) – Stephen Curry s'est distingué mercredi soir en NBA en inscrivant 50 points pour les Golden State Warriors, mais n'a pa pû à lui seul éviter la défaite du tenant du titre contre les Clippers à Los Angeles.

Le double MVP (meilleur joueur NBA de la saison, en 2014/15 et 2015/16), qui avait eu 35 ans la veille, a dignement fêté son anniversaire.

Il a assorti son total de points d'une très bonne adresse, en rentrant 20 de ses 28 tirs dont 8 sur 14 à trois points.

Mais ce sont les LA Clippers, avec six joueurs à 15 points et plus dont Kawhi Leonard, auteur de 30 points, qui ont remporté un match très serré de bout en bout 134 à 126.

Les Clippers et les Warriors se suivent toujours au classement, aux cinquième et sixième places de la Conférence Ouest. Des positions qui, s'ils les conservent, leur ouvriraient directement la porte des play-offs.

Dans cette Conférence, les Grizzlies ont lourdement chuté à Miami face au Heat, large vainqueur 138-119.

Les Floridiens, qui comptaient 28 points d'avance après trois quart-temps, ont ensuite lâché du leste, contre une équipe de Memphis encore orpheline de sa star Ja Morant.

Celui-ci a écopé mercredi de huit matches de suspension pour avoir posté une vidéo de lui brandissant une arme à feu dans une boîte de nuit. Mais i en a déjà purgé six et sera de retour avec les Grizzlies lundi.

Bam Adebayo (26 pts), Tyler Herro (24) et Jimmy Butler (23) ont guidé Miami, qui a frôlé les 60% de réusste aux tirs.

Les Los Angeles Lakers, toujours privés de leur star LeBron James et avec un Anthony Davis dans un jour sans (37,4% de réussite aux tirs), ont commis un fâcheux faux-pas à Dallas, où les Houston Rockets, derniers de la Conférence Ouest, les ont battus 114 à 110.

Cette défaite fragilise la 10e place des Lakers, dernière qualificative pour les barrages d'accession aux play-offs.

Les Celtics sur un fil

Dans la Conférence Est, les Philadelphie 76ers ont consolidé leur rang de troisièmes en allant s'imposer 118 à 109 à Cleveland contre les Cavaliers, toujours quatrièmes mais distancés par les Sixers qui lorgnent désormais sur la 2e place occupée par Boston.

Joel Embiid s'est distingué en inscrivant 38 points avec 63,2% de réussite aux tirs à deux points, en raflant 18 rebonds et en réussissant quatre contres pour les Sixers, qui ont décroché leur sixième succès d'affilée.

Les visiteurs ont inscrit un panier à trois points par Tyrese Maxey et cinq lancers-francs dans la dernière minute d'une partie à l'issue longtemps indécise.

Embiid a frôlé l’exclusion pour six fautes personnelles dans ce match, à 4 min 12 sec de la fin, mais son entraîneur Doc Rivers a alors contesté la décision des arbitres de siffler une sixième faute à son joueur majeur et obtenu gain de cause.

Embiid a bien été secondé par James Harden (28 points) et Maxey (23).

Les Celtics, dont la deuxième place ne tient plus qu'à un fil, ont eu très chaud à Minneapolis face aux Timberwolves, qui ont failli renverser le cours du match dans le dernier quart-temps avant de venir mourir à deux points 104 à 102.

Malgré une piètre adresse (40,5% de réussite aux tirs, et 30% de réussite dans les tirs à 3 points), Boston a fini par s'en sortir. Jaylen Brown (35 pts) et Jayson Tatum (22), auteurs à eux deux de plus de la moitié des points de leur équipe, ont été les grands artisans de la précieuse victoire du finaliste NBA sortant.

"Nous avons remporté ce match grâce à notre défense", a d'ailleurs souligné Jaylen Brown.

