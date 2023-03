Biathlon: Vittoz en tête, l'encadrement des Bleus s'en va, "plus en phase"

Oslo (AFP) – Les entraîneurs de l'équipe de France masculine de biathlon, Vincent Vittoz et Patrick Favre, ont annoncé leur départ à la fin de la saison, "plus en phase avec (leurs) athlètes", vendredi à Oslo, dernière étape de la Coupe du monde.

"Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'est plus en phase avec nos athlètes. Les athlètes ont fait part de certaines remarques. Aujourd'hui, on sent qu'ils ne sont pas à même d'entendre certains de nos discours", a expliqué Vittoz à la poignée de journalistes français présents à Oslo.

"On était prêt à continuer, clairement. Mais aujourd'hui, il y a une rupture dans ce discours", a-t-il ajouté.

Vittoz, champion du monde 2005 de ski de fond, et Favre avaient pris les rênes du groupe masculin il y a cinq ans, après les JO-2018, et avaient choisi de repartir pour une nouvelle olympiade après les JO-2022.

Mais "quand on sent un point de rupture, il ne faut pas s'entêter, a repris Vittoz. Il faut que l'équipe de France continue différemment, aujourd'hui on aurait été un frein pour la suite."

"On avait beaucoup d'idées mais elles ne collent pas, l'entraînement se base beaucoup sur la confiance, aujourd'hui on sent que cette confiance manque, a complété Favre. Forcer les choses, ce n'est pas une bonne chose."

Les Bleus connaissent une saison post-olympique loin des standards auxquels ils avaient habitué. Ils n'ont obtenu que cinq podiums individuels en Coupe du monde au fil de l'hiver: un seul pour Quentin Fillon Maillet, le quintuple médaillé olympique de Pékin et tenant du gros globe de cristal, trois pour Emilien Jacquelin -qui a mis un terme anticipé à sa saison- et un pour le jeune Eric Perrot.

Pour la première fois depuis 2009, avant la grande époque Martin Fourcade, ils ne sont montés sur aucun podium individuel aux Mondiaux à Oberhof (Allemagne) en février. Ils ont néanmoins été sacrés champions du monde en relais devant la Norvège de Johannes Boe.

