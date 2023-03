F1/GP d'Arabie saoudite: Verstappen et Alonso confirment, Ferrari dans le dur

Jeddah (Arabie saoudite) (AFP) – Max Verstappen (Red Bull) déjà devant ! Le double champion du monde en titre a réalisé le meilleur temps de la première journée d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, tandis que Ferrari a connu de grosses difficultés.

Le Néerlandais de 25 ans, vainqueur haut la main du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn il y a deux semaines, semble encore au-dessus de la concurrence puisqu'il a dominé les deux séances d'essais libres vendredi sur le circuit urbain de Jeddah.

En fin d'après-midi, il a décroché le meilleur chrono avec près d'une demi-seconde d'avance sur ses poursuivants, avant de récidiver lors de la deuxième séance, disputée de nuit et représentative des conditions dans lesquelles auront lieu les qualifications samedi et la course dimanche.

Mais en soirée, il a toutefois vu ses principaux concurrents réduire l'écart sur la feuille des temps. Le vétéran espagnol Fernando Alonso (41 ans) a en effet réalisé le deuxième chrono avec 208/1000e de retard et ainsi confirmé les excellentes performances de son Aston Martin, avec laquelle il était monté sur la troisième marche podium à Bahreïn. Son coéquipier canadien Lance Stroll a terminé septième.

L'Espagnol Fernando Alonso lors des essais du GP de F1 d'Arabie saoudite, le 17 mars 2023 à Jeddah © Ben Stansall / AFP

Quand au Mexicain Sergio Perez, auteur de la seule pole position de sa carrière ici même l'année dernière, il a obtenu le troisième temps, à 299/1000e de Verstappen, confirmant la nette supériorité de l'écurie Red Bull en ce début de saison.

Ferrari à la peine

Ferrari, en revanche, a connu une journée très difficile vendredi. Déjà sous pression après une performance médiocre à Bahreïn, la marque au cheval cabré n'a pas réussi à redresser la barre.

Présentation du circuit de Jeddah, en Arabie saoudite, dont le Grand Prix a lieu le 19 mars © / AFP

Le Monégasque Charles Leclerc, qui avait dû abandonner à Bahreïn et sera pénalisé de dix places sur la grille de départ après le remplacement d'un composant électronique à la du Grand Prix inaugural, n'a réalisé que le neuvième chrono de cette première journée d'essais, juste devant son coéquipier espagnol Carlos Sainz.

Relégués à respectivement 738 et 989/1000e de la Red Bull de Verstappen, les monoplaces de l'écurie italienne vont devoir mettre les bouchées doubles samedi pour se rapprocher des meilleurs.

"On doit encore trouver de la performance mais la voiture nous donne une bonne impression, a souligné Sainz. On va se concentrer pour améliorer les résultats lors des qualifications demain (samedi)."

Mercedes a connu une journée contrastée: si George Russell a décroché une belle cinquième place, Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que 11e.

"J'ai été en difficulté lors des deux sessions, a reconnu le septuple champion du monde (...) On va travailler pour améliorer l'équilibre et rendre la voiture plus facile à conduire. Cela prendra du temps de régler les problèmes, mais tout le monde travaille dur donc il faut être patient et tout donner sur la piste."

Alpine en verve

Par ailleurs, Hamilton va désormais devoir se passer de sa physiothérapeute Angela Cullen, avec qui il collaborait depuis sept ans et qui a annoncé vendredi sur Instagram qu'elle quittait Mercedes. Le Britannique, qui était très proche d'elle, lui a rendu hommage sur le même réseau social: "Grâce à elle, je suis un athlète plus fort et une meilleure personne."

La belle surprise de la journée est venue d'Alpine, qui a placé ses deux voitures dans le Top 6. Esteban Ocon, revanchard après son abandon à Bahreïn à la suite de plusieurs erreurs, a réalisé le quatrième chrono, tandis que Pierre Gasly s'est aussi montré solide avec le sixième temps.

"La voiture semble bonne jusqu’ici et je pense que nous pouvons en tirer plus avant les qualifications", a estimé Ocon. "La voiture offre de bonnes sensations", a abondé Gasly, qui avait réalisé une superbe remontée à Bahreïn en terminant neuvième après être parti dernier sur la grille.

L'Allemand Nico Hulkenberg a également tiré son épingle du jeu en décrochant une inattendue huitième place au volant de sa Haas, tandis que les novices Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) et Oscar Piastri (McLaren) ont terminé tout en bas de la feuille des temps, juste devant Valterri Bottas (Alfa Romeo).

