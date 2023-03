Allemagne: Dortmund remet la marche avant et met le Bayern sous pression

Munich (Allemagne) (AFP) – Une semaine après avoir concédé le nul (2-2) à Gelsenkirchen contre Schalke, Dortmund a remis la marche avant en surclassant Cologne (6-1), un succès qui lui permet de prendre les commandes du championnat et de mettre la pression sur le Bayern.

Après 25 matches joués, le Borussia Dortmund occupe la première place au classement, avec 53 points soit un de plus que le Bayern (52), décuple champion d'Allemagne en titre et qui se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen (9e, 34 points) dimanche (17h30).

Après la trêve internationale de dix jours, le Borussia Dortmund et le Bayern ont rendez-vous le samedi 1er avril (18h30) à l'Allianz Arena munichoise pour un Klassiker décisif dans la course au titre de champion, alors qu'il ne restera plus que huit journées après ce choc de la Bundesliga.

Samedi, les joueurs d'Edin Terzic ont fait voler en éclats la défense de Cologne en inscrivant quatre buts en l'espace d'une vingtaine de minutes entre la 15e et la 36e.

C'est d'abord le Portugais Raphaël Guerreiro, défenseur repositionné pour l'occasion au milieu de terrain, qui a ouvert le score, servi par Donyell Malen, auteur d'un petit pont sur le défenseur de Cologne Jeff Chabot.

Puis sur un magnifique enchaînement entre Jude Bellingham, Marco Reus, Guerreiro et Sebastien Haller, l'international ivoirien a doublé la mise.

Après la demi-heure de jeu, Reus a inscrit son 159e but sous les couleurs du Borussia Dortmund, devenant le deuxième meilleur buteur du club derrière les 177 d'Alfred Preissler dans les années 1940 et 1950.

Doublés pour Haller et Reus

Malen a participé au festival offensif des Jaune et Noir, d'une frappe que le gardien de Cologne Marvin Schwäbe n'a pu que dévier.

La démonstration de Dortmund s'est poursuivie en seconde période, avec des gestes de classe, à l'image d'une roulette de Bellingham juste avant l'heure de jeu, et les doublés de Haller (69e) et Reus (70e), pour le bonheur des 81.365 spectateurs du Westfalenstadion.

Les coéquipiers de Marco Reus sont toujours invaincus en 2023 en Bundesliga, avec neuf victoires pour un seul match nul, une série qui leur permet de rêver encore au titre avant le dernier quart de la saison.

En milieu d'après-midi, le RB Leipzig a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant sur la pelouse du mal classé Bochum. Quatre jours après la débâcle en Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City (7-0), Leipzig stagne à la 3e place avec 45 points.

Les hommes de Marco Rose, à égalité de points avec l'Union Berlin et Fribourg, se retrouvent à la merci d'une victoire ou d'un nul berlinois contre Francfort (dimanche, 15h30) ou fribourgeois à Mayence (dimanche, 19h30) pour perdre sa place sur le podium.

"Chaque point est important, chaque victoire est importante, chaque match à l'extérieur est important, quel que soit l'adversaire. On doit regarder vers l'avant. Le championnat n'est pas encore terminé, la Coupe arrive aussi", a commenté le gardien du RB Leipzig Janis Blaswich après la rencontre au micro du diffuseur Sky.

