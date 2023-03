Indian Wells: Aryna Sabalenka fonce en finale

Indian Wells (Etats-Unis) (AFP) – Euphorique depuis sa victoire à l'Open d'Australie, la N.2 mondiale Aryna Sabalenka a réussi une nouvelle démonstration de force pour écarter 6-2, 6-3 la Grecque Maria Sakkari (7e) et rallier la finale du WTA 1000 d'Indian Wells, vendredi en Californie.

La Bélarusse de 24 ans, qui atteint pour la première fois ce stade de l'épreuve, aura pour adversaire la Polonaise N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek ou la Kazakhe Elena Rybakina (10e).

Plus agressive et constante, Sabalenka a contrôlé sans sourciller le match, commencé avec plus d'une demi-heure de retard, car le micro de l'arbitre ne fonctionnait pas pour faire les annonces. Elle a pourtant confié avoir été perturbée par cet incident.

"Pendant une seconde, j'ai pensé +oups, quelque chose va mal aujourd'hui+. Puis je me suis dit que ces choses-là peuvent se produire, et ce n'est pas grave. Je dois juste me calmer et me détendre. Je suis heureuse que cela n'ait pas vraiment affecté mon jeu", a-t-elle déclaré en conférence de presse.

La Bélarusse a breaké à trois reprises dans la première manche, se montrant sans pitié en retour sur les deuxièmes balles de Sakkari, avec 11 points gagnés sur 14 joués.

La Bélarusse Aryna Sabalenka pendant son match contre la Grecque Maria Sakkari, le 17 mars 2023 à Indian Wells © Frederic J. Brown / AFP

Le combat de cogneuses s'est poursuivi avec les mêmes résultats dans la seconde manche, Sabalenka continuant de malmener la Grecque de 27 ans, apparue quelque peu empruntée. Peut-être est-ce du au fait qu'elle avait déjà passé plus du double de temps que sa rivale sur les courts, pour atteindre le dernier carré.

Confiance maximale

Elle qui visait une deuxième finale consécutive dans le désert californien a résisté en débreakant pour revenir à 2-2, moment auquel elle a manqué une occasion de reprendre le service de Sabalenka, quelque peu sur le reculoir. Mais cette dernière est une autre joueuse désormais, qui ne craque plus aussi facilement à la moindre contrariété.

"Dans le passé, j'ai perdu tellement de matches comme ça, sur juste quelques erreurs stupides. Je me suis dit que ce n'était pas grave de faire ces erreurs, que je n'étais pas un robot, que je pouvais rater ces coups. C'est ainsi que j'ai pu continuer à me battre", a-t-elle expliqué.

La Grecque Maria Sakkari pendant son match contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, le 17 mars 2023 à Indian Wells © Frederic J. Brown / AFP

Sabalenka s'est immédiatement ressaisie et a pu s'appuyer sur une première balle solide pour remporter sa mise, puis s'échapper ensuite définitivement.

"Maria est une grande joueuse, quand vous la jouez vous savez que ce sera difficile, donc je suis très heureuse de cette victoire", s'est félicitée la Bélarusse.

Depuis son premier sacre majeur en janvier à Melbourne, une confiance maximale habite Sabalenka, qui n'a perdu qu'un match sur 18 disputés en 2023.

"Je me sens très bien sur le court en ce moment, mais je comprends aussi que ce ne sera pas toujours la même chose. C'est pourquoi je continue à travailler dur, à m'assurer que les jours où les choses ne vont pas comme je le souhaite, il n'y a pas de problème. Mais, oui, c'est formidable de faire partie des meilleures joueuses", a-t-elle dit.

Elle qui n'avait jamais encore passé les 8e à Indian Wells peut encore confirmer ce statut dès dimanche. "Ce tournoi ressemble à un Grand Chelem, je veux vraiment le gagner", a-t-elle conclu.

