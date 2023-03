Saut Hermès: se mettre à la place du cheval pour dessiner le parcours

Paris (AFP) – Rendez-vous incontournable du saut d'obstacles mondial, le parcours du Saut Hermès, organisé samedi et dimanche, est dessiné par deux "chefs de piste" également chargés de l'épreuve des JO-2024, mettant les sensations du cheval au coeur de leur travail.

"Quand on me demande, quand je dessine un parcours, si je réfléchis comme un chef de piste ou comme un cavalier, je réponds +aucun des deux+. Je pense comme un cheval", explique à l'AFP Santiago Varela Ullastres, pour résumer sa vision de la fonction.

Pour la quatrième fois, l'Espagnol est en charge du parcours frappé du logo luxueux de Hermès, cette fois-ci en compagnie du Français Grégory Bodo.

Le Saut Hermès rassemble, au Grand Palais Ephémère, pour sa 13e édition les meilleurs cavaliers du monde dont le Suédois Henrik von Eckermann, N.1 mondial et champion olympique à Tokyo, ou le Français Simon Delestre, vainqueur en 2018 et 2019, dans l'enceinte installée au pied de la Tour Eiffel.

Grégory Bodo sera également le binôme de Santiago Varela Ullastres lors des Jeux de Paris, dont les épreuves d'équitation se dérouleront dans le cadre somptueux des jardins du château de Versailles.

Pour ce Madrilène qui fait figure de référence mondiale dans le milieu équestre, dessiner un parcours doit reposer sur le "sens commun".

"Les chevaux ne peuvent pas faire des choses qui ne leur sont pas physiquement naturelles, donc on ne leur demande pas ces choses là", affirme-t-il.

"Créer un concept"

"Ce sens commun doit permettre d'imaginer comment va sauter le cheval. Et physiquement, il a besoin de rythme: sans rythme, pas de paradis", philosophe ce Madrilène de 54 ans, pour qui le spectacle doit passer par le respect de l'animal.

Le Luxembourgeois Victor Bettendorf fête sa victoire après avoir remporté le Prix du Grand Palais du Saut-Hermès 2023 au Grand Palais Ephémère à Paris le 17 mars 2023 © Emmanuel DUNAND / AFP

D'où la nécessité de lui octroyer suffisamment d'espace "pour galoper, tourner, pour voir le saut d'en face et l'aborder sans être distraits ou effrayés par quoique ce soit", selon ce spécialiste qui travaille sur des parcours depuis ses 15 ans.

Cette volonté de tout mettre en oeuvre pour éviter que l'animal, "la vraie star du concours", ne prenne peur, a pris une forte résonance durant les Jeux de Tokyo, lorsqu'une pentathlète allemande a été accusée de maltraitance sur un cheval qui refusait d'avancer. Les images avaient choqué, provoquant la suppression de l'équitation parmi les cinq épreuves de la discipline.

"Il y a eu une erreur, c'est sûr, et elle a été commise au pire endroit possible", estime Santiago Varela Ullastres, soulignant toutefois que les chevaux de compétition sont "mieux soignés que les tableaux du Louvre".

Tokyo reste un souvenir extraordinaire pour le chef de piste espagnol, qui officiera pour une deuxième olympiade consécutive, une rareté.

Si, pour un concours comme celui du Saut Hermès, beaucoup d'éléments sont déjà fixés (piste, obstacles, surface...), tout reste à imaginer en vue du rendez-vous versaillais.

"C'est complètement différent, pour les Jeux, il faut créer un concept, une histoire, il faut raconter quelque chose", précise-t-il, ajoutant que les chefs de piste y ont aussi la charge de la réalisation des obstacles placés sur le parcours.

Il réfute toutefois l'idée d'épreuves construites pour le grand public lors d'un tel événement, tandis que des compétitions comme le Saut Hermès seraient taillées pour les spécialistes.

"On dessine toujours pour le grand public (...), il faut faire des choses que les gens comprennent, on dessine pour le cheval et s'il peut s'exprimer pleinement, tout le monde va apprécier, même ceux qui n'y connaissent rien", assure ce passionné.

