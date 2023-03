NBA: Milwaukee renverse Toronto grâce à Antetokounmpo et Lopez

Los Angeles (AFP) – Un triple double de Giannis Antetokounmpo et un dernier quart-temps de feu de Brook Lopez ont permis à Milwaukee de se relancer dimanche en NBA face à Toronto (118-111), trois jours après une défaite surprise à Indiana.

Publicité Lire la suite

Leaders de la conférence Est, les Bucks ont remonté un déficit de huit points au tournant du quatrième quart-temps et filé vers la victoire avec 17 points de Lopez (sur 26 au total).

Antetokounmpo a terminé avec 22 points, 13 rebonds et 10 passes décisives pour conforter la première place de Milwaukee (51 v-20 d) devant les 76ers de Philadelphie.

Chez les Raptors, 9e à l'Est, Fred VanVleet a été le plus prolifique avec 23 points.

Dans les autres rencontres, Austin Reaves a inscrit 35 points, nouveau record personnel, et permis aux Lakers de rebondir à Orlando (111-105) deux jours après la claque infligée par Dallas.

Face au Magic, le même scenario que contre les Cavs a manqué de se répéter avec une égalisation à 101-101 à 2 minutes 39 du terme, mais Reaves a sorti le grand jeu en inscrivant les dix derniers points. Tout reste possible pour les Lakers, 10e à l'Ouest.

"A partir de maintenant, chaque match devient crucial et chaque victoire aussi", a reconnu le héros du jour. "La clé, ce sera notre façon d'aborder les rencontres. Si on se concentre sur ce qu'il faut faire, on a ce qu'il faut pour être l'une des meilleures équipes de la Ligue".

Atlanta encore dans la course

A Portland, l'envie de play-off des Trail Blaizers a pris un coup avec une défaite (117-102) face aux Clippers. La franchise de l'Oregon est 13e à l'Ouest.

Avec 40 points, Shai Gilgeous-Alexander a tonné lors de la victoire 124-120 d'Oklahoma City Thunder acquise dans la seconde moitié du match contre les Phoenix Suns, qui ont pourtant mené de 15 points. Malgré ses 46 points, Devin Booker s'est senti un peu seul.

Le joueur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander tente un shoot face aux Phoenix Suns le 19 mars 2023 à Oklahoma City © Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Tandis que Phoenix reste 4e à l'Ouest, ce succès est rassurant pour Oklahoma, 8e dans la conférence avec de nombreuses franchises qui se tiennent dans un mouchoir de poche.

Le 28e triple double de la saison de Nikola Jokic (22 points, 17 rebonds, 10 passes décisives) a lui aidé Denver, serein leader à l'Est, à s'imposer 108-102 chez les Brooklyn Nets.

Déjà qualifiés, les Nuggets vont s'évertuer lors des trois dernières semaines de saison régulière à conserver leur rang.

A San Antonio, Keldon Johnson et Devin Vassell ont chacun inscrit 29 points et grandement contribué à la victoire renversante (126-118) des Spurs contre Atlanta, qui n'a pas su capitaliser sur ses 24 points d'avance.

Cela ne change en revanche pas grand chose pour la franchise texane, déjà éliminée. Atlanta, 8e à l'Est, reste en revanche dans la course.

© 2023 AFP