Rugby: les Bleues sont "en reconstruction", selon la nouvelle capitaine Forlani

Blagnac (France) (AFP) – Le XV de France féminin "est en reconstruction" après sa troisième place à la Coupe du monde, a dit à l'AFP lors d'un stage à Blagnac la nouvelle capitaine Audrey Forlani (31 ans, 57 sélections) avant d'attaquer dimanche le Tournoi des six nations en Italie.

QUESTION: Comment avez-vous accueilli votre nomination comme capitaine?

REPONSE: "J'ai reçu un jour un coup de téléphone de David Ortiz et Gaëlle Mignot (les deux nouveaux co-sélectionneurs). On a commencé à discuter et ils m'ont proposé le poste de capitaine pour ce Tournoi. J'ai bien sûr accepté, ça fait toujours plaisir. C'est une récompense du travail fourni. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été très, très surprise quand ils m'ont appelée pour m'annoncer ça".

Q: Quel type de capitaine allez-vous être?

R: "Je vais tenter d'amener mon expérience à toutes ces jeunes. Je m'exprime davantage sur le terrain qu'en dehors. Je n'aime pas trop les discours. Je suis plus dans l'exemplarité en terme de jeu: surtout ne rien lâcher, toujours continuer à travailler pour aller chercher la performance (...) Après, il y a beaucoup de leaders dans l'équipe. C'est avec le collectif qu'on ira le plus loin possible".

Q: Comment s'est justement passée la passation avec Gaëlle Hermet, qui était capitaine depuis fin 2017?

R: "Il y a toujours une très bonne relation entre nous. Je la connais depuis un moment maintenant et ça se passe très bien. Je sais qu'elle sera là pour m'aider et qu'on oeuvrera ensemble pour l'équipe (...) Il y d'autres filles dans le groupe qui sont des leaders et on va s'appuyer dessus pour tirer tout le monde vers le haut".

Q: Vous n'aviez pas été retenue pour la Coupe du monde l'automne dernier en Nouvelle-Zélande. Est-ce une revanche de revenir en sélection comme capitaine?

R: "Ça avait été très dur de ne pas jouer la Coupe du monde, mais maintenant c'est derrière moi, je n'y pense plus. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. J'ai continué à travailler dur pour revenir à mon meilleur niveau. L'objectif était d'être là pour ce Tournoi et j'y suis arrivée. Mais il reste du travail".

Q: Des nouveaux sélectionneurs, une nouvelle capitaine... Qu'est-ce que cela va changer pour les Bleues?

R: "On est en reconstruction. Il y a un nouveau staff, de nouvelles joueuses aussi, certaines ont arrêté... Il faut le temps de se retrouver et prendre du plaisir surtout dans les entraînements, les matches à venir, et aller chercher la performance (...) Les deux entraîneurs se complètent bien et ça passe très bien auprès des joueuses. Ils posent de bonnes bases et on est là pour exécuter tout ça et en discuter avec eux".

Q: Des tensions avaient émergé lors du Mondial entre certaines joueuses et le sélectionneur de l'époque Thomas Darracq. Comment sentez-vous le groupe aujourd'hui?

R: "Cette page est tournée, c'est derrière nous. Il y a une très bonne ambiance, ça se passe très bien. On se concentre sur le Tournoi et sur le match à venir contre l'Italie. On sait que ça va être très dur chez elles. On va prendre les matches les uns après les autres, performer au maximum et monter crescendo pour arriver à une belle fin sur ce Tournoi (le 29 avril en Angleterre, tenante du titre)".

