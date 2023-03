Euro-2024/Qualifications: chocs Italie-Angleterre et France-Pays-Bas en ouverture

L'attaquant anglais Harry Kane lors du match entre Tottenham Hotspur et Nottingham Forest dans le stade de Tottenham à Londres le 11 mars 2023

Paris (AFP) – Départ en fanfare: les qualifications de l'Euro-2024 s'ouvrent jeudi par la revanche de la finale de l'édition précédente, Italie-Angleterre (20h45), suivie le lendemain d'un choc entre la France et les Pays-Bas (20h45).

Publicité Lire la suite

Cette copieuse première journée aborde aussi les questions géopolitiques avec le bouillant Arménie-Turquie, samedi (18h00), et même celle de l'âge de la retraite avec les 41 ans de Zlatan Ibrahimovic pour Suède-Belgique, vendredi (20h45).

La première affiche se joue au stade Maradona de Naples, un nom toujours maudit pour les "Trois Lions" depuis la "main de Dieu" en quart de finale du Mondial de 1986.

L'Angleterre n'a plus battu l'Italie en compétition depuis 1977 et un 2-0 en qualification pour le Mondial argentin.

Pour conjurer ces mauvaises tendances, le capitaine anglais Harry Kane espère y doubler Wayne Rooney pour devenir le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre. Ils sont à 53 buts tous les deux.

C'est à eux-mêmes que les Italiens doivent une revanche, après avoir manqué les deux dernières Coupes du monde, une absence unique dans leur glorieuse histoire, mais Roberto Mancini manque toujours désespérément d'attaquants de pointe de classe internationale: seuls trois Italiens ont dépassé les dix buts au long de l'année 2022 contre onze Anglais et 21 Français.

Capitaine Mbappé

Avec son pouvoir offensif, l'équipe de France du nouveau capitaine Kylian Mbappé commence sa phase de qualification par un redoutable duel contre les "Oranjes".

Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni discutent avant une session d'entraînement des Bleus à Clairefontaine-en-Yvelines le 21 mars 2023 © FRANCK FIFE / AFP

Le défi est très relevé pour le retour de Ronald Koeman sur le banc néerlandais, après un premier passage (2018-2020), et le défenseur Daley Blind, qui devrait honorer sa 100e sélection à Saint-Denis.

Dans les autres matches, l'Arménie reçoit la Turquie, un duel chaud en raison des relations empoisonnées notamment par la question du génocide des Arméniens de 1915 sous l'Empire ottoman, que nie la Turquie.

Les deux équipes ne se sont affrontées que deux fois, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2010, et la Turquie s'était imposée 2 à 0 à l'aller comme au retour.

En Suède, le "Dieu" Zlatan Ibrahimovic affronte les Diables rouges belges en transition, depuis la retraite internationale d'Eden Hazard.

Parmi les autres légendes du jeu, le meilleur buteur de l'histoire de la phase finale de l'Euro, Cristiano Ronaldo, revient brièvement d'Arabie saoudite pour étoffer son record de buts en sélection (118) contre la très modeste équipe du Liechtenstein, jeudi (20h45).

La Croatie de Luka Modric, troisième du dernier Mondial, reçoit elle le pays de Galles samedi (20h45) pour le début de l'ère post-Gareth Bale, "dragon" retraité.

Et chez les jeunes loups, la Norvège des phénomènes Erling Haaland et Martin Odegaard se frotte à l'Espagne et son nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, samedi à Malaga (20h45).

Enfin un nouveau Danemark-Finlande se joue samedi (20h45) au Parken de Copenhague, où Christian Eriksen s'était effondré à l'Euro-2020, mais le milieu de terrain est forfait.

Le programme:

Jeudi:

Groupe C

(20h45) Macédoine du Nord - Malte

Italie - Angleterre

Groupe H

(16h00) Kazakhstan - Slovénie

(20h45) Danemark - Finlande

Saint-Marin - Irlande du Nord

Groupe J

(20h45) Slovaquie - Luxembourg

Bosnie-Herzégovine - Islande

Portugal - Liechtenstein

Vendredi:

Groupe B

(20h45) France - Pays-Bas

Gibraltar - Grèce

Groupe E

Moldavie - Iles Féroé

République tchèque - Pologne

Groupe F

Suède - Belgique

Autriche - Azerbaïdjan

Groupe G

(18h00) Bulgarie - Monténégro

(20h45) Serbie - Lituanie

Samedi

Groupe A

(15h00) Écosse - Chypre

(20h45) Espagne - Norvège

Groupe D

(18h00) Arménie - Turquie

(20h45) Croatie - Pays de Galles

Groupe I

(18h00) Israël - Kosovo

Belarus - Suisse

(20h45) Andorre - Roumanie

© 2023 AFP