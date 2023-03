NBA: Golden State respire, Dallas enrage, retour gagnant pour Morant

Los Angeles (AFP) – Golden State a conservé ses chances de qualification directe pour les play-offs en s'imposant mercredi à Dallas chez des Mavericks mal embarqués tandis que Ja Morant, qui avait été suspendu huit matches, a fait un retour gagnant pour Memphis.

Les Warriors, qui décrochent seulement leur 9e victoire à l'extérieur cette saison, ont livré une féroce bataille chez les Mavericks, à l'image de 14 changements d'équipe en tête, avant finalement de s'imposer 127-125 dans les derniers instants.

A 8,5 secondes de la fin, Curry (20 points, 13 passes décisives et 5 rebonds) a permis à Golden State de souffler en lui donnant 3 points d'avance. Dans la foulée, Kevon Looney a porté sur lancers francs la marge à cinq longueurs. De quoi encaisser sereinement le tir à trois points de Reggie Bullock à la sirène après 30 nouveaux points de Luka Doncic et 27 autres de Jaden Hardy (dont 6 tirs primés).

L'instant le plus bizarre du match a pourtant eu lieu dans le 3e quart-temps, lorsque, à l'issue d'un temps-mort lors duquel ils pensaient récupérer la balle, les joueurs de Dallas sont revenus dans la mauvaise moitié de terrain, offrant ainsi 2 points à leur adversaire.

"On s'est superbement organisés pour les embrouiller", a rigolé ensuite Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors. "Quand je les ai vus, je me suis dit: +eh, mais ce n'est pas notre panier?+ Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je suppose qu'ils ont pensé que la balle était pour eux".

En face, Dallas a nettement moins goûté la blague, à l'image de l'explication musclée entre le propriétaire Mark Cuban et les délégués de la rencontre.

"La pire erreur d'arbitrage dans l'histoire de la NBA, sans appel possible", a-t-il indiqué ensuite après avoir assuré que les officiels avaient signalé une possession pour ses joueurs.

Morant "soutenu"

Cette victoire permet aux Warriors (38v, 36d) d'accrocher à l'Ouest la 6e et dernière place directement qualificative en play-offs tandis qu'elle laisse les Mavericks (36v, 37d) à une très inconfortable 9e place à moins de trois semaines de la fin de la saison régulière.

Le joueur des Grizzlies Ja Morant et Tari Eason (Houston Rockets) lors de la rencontre entre Memphis et Houston mercredi en NBA © Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ailleurs, Memphis a sécurisé un peu plus son 2e rang à l'Ouest en s'imposant 130-125 contre Houston, bon dernier de la conférence.

C'est surtout le retour sur le parquet Ja Morant, absent depuis le 4 mars et suspendu pour avoir brandi un pistolet dans un établissement de nuit, qui a animé la soirée côté Grizzlies.

Sorti du banc, la star de 23 ans a enquillé 17 points, quatre rebonds et cinq passes décisives en moins de 24 minutes.

"Avant le match, j'ai fait quelques exercices de méditation, juste pour relâcher mes nerfs et mes émotions", a-t-il indiqué. "Quand je suis entré, j'ai apprécié la réaction des supporters qui m'ont soutenu. Je n'ai pas les mots, mais ça m'a aidé à me sentir bien".

Impressionnants lors de la victoire 122-111 contre Phoenix, les Lakers entretiennent leur bonne série et peuvent continuer d'y croire dans le sprint final avec désormais le même bilan que Dallas.

Rossés lundi par Chicago, Philadelphie a pris une revanche éclatante (116-91) mais les Sixers ont tremblé après la sortie de Joel Embiid, touché à un mollet après la mi-temps.

Jimmy Butler (Miami Heat), auteur de 35 points face à New York mercredi en Floride lors de la rencontre de NBA entre Miami et les Knicks © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Il sera prêt pour le prochain match", a néanmoins assuré son entraîneur Doc Rivers. "C'était une simple précaution. On pensait pouvoir conserver notre avance. On a un gros déplacement devant nous et j'ai pensé que c'était la bonne chose à faire".

Enfin, Miami a dominé 127-120 New York, notamment grâce à 35 points de Jimmy Butler.

