Allemagne: Tuchel, passion, palmarès et prises de bec

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, à l'époque entraîneur du PSG, lors de la rencontre de Ligue des champions entre Paris et Istanbul Basaksehir le 28 octobre 2020 à Istanbul © OZAN KOSE / POOL/AFP/Archives

4 mn

Munich (Allemagne) (AFP) – Personnalité forte et abrupte, passionné au risque de l'intransigeance, Thomas Tuchel se voit une nouvelle fois offrir à 49 ans une occasion en or de rebondir, au Bayern, après des aventures conclues dans le tumulte à Dortmund, Paris et Chelsea.