Bleus: Mbappé-Griezmann, connexion entre patrons

Le capitaine Kylian Mbappé double buteur contre les Pays-Bas au Stade de France, le 24 mars 2023 © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

4 mn

Saint-Denis (AFP) – Le capitaine et son lieutenant. Buteurs et complices, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont éclairé le Stade de France contre les Pays-Bas (4-0) vendredi, offrant aux Bleus un nouvel élan en direction de l'Euro-2024.