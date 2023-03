NBA: Les Cavs coiffent les Nets sur le poteau

Los Angeles (AFP) – Cleveland, grâce à un tir primé d'Isaac Okoro, à une seconde de la fin, a arraché la victoire à Brooklyn (116-114), jeudi en NBA, les Clippers s'appuyant sur l'adresse redoutable de Kawhi Leonard pour battre Oklahoma City (127-105).

Les Cavs comptaient huit longueurs (112-104) de retard à 2 min 13 sec, avant de finir sur un 12-2. Et cela s'est joué à une possession improbable: après que Donovan Mitchell (31 pts) a raté le lancer franc égalisateur, puis deux claquettes rebonds sur l'action, le ballon a fini par atterrir dans les mains d'Okoron (11 pts), qui n'a pas tremblé pour faire filet.

Evan Mobley (26 pts, 16 rbds) a aussi contribué à la huitième victoire en dix matches de Cleveland, qui conforte sa 4e place à l'Est.

Brooklyn, qui accuse désormais cinq revers de rang, malgré Mikal Bridges (32 pts) et Spencer Dinwiddie (25 pts, 12 passes), glisse au 7e rang, synonyme de barragiste, dépassé par Miami.

En regardant plus haut, le Heat s'aperçoit que les Knicks (5e) ne sont pas trop loin. Car ces derniers ont concédé une troisième défaite d'affilée (111-106) chez le mal classé Orlando (13e).

C'est le N.1 de la draft, Paolo Banchero (21 pts) qui a guidé le Magic, en plantant notamment une banderille derrière l'arc et deux lancés francs dans les 86 dernières secondes.

Lutte acharnée pour les play-offs

Côté New York, l'absence de Jalen Brunson, touché à la main droite, s'est fait ressentir, sans que Julius Randle (23 pts, 9 rbds) puisse totalement la combler. Illustration: lorsque ce dernier se reposait sur le banc au deuxième quart-temps, l'équipe n'a marqué aucune point en cinq minutes et demie et Orlando a fait un écart de 19 points.

Quentin Grimes et Immanuel Quickley, 25 points chacun, ont remis sur selle les Knicks en seconde période, mais ils ont manqué de souffle dans les dernières minutes pour réussir un come-back.

A l'Ouest, les Clippers (5e) ont aisément disposé d'Oklahoma City, grâce à la précision diabolique de Kawhi Leonard, auteur d'un 13/15 aux tirs (32 pts). Russell Westbrook (24 pts) a contribué, tout comme Nicolas Batum (12 pts) qui a réussi trois de ses quatre paniers à longue distance dans le dernier quart-temps.

Shai Gilgeous-Alexander (30 pts) a été le seul à surnager côté Thunder (11e), qui sort de la zone de barragistes, réintégrée par les Pelicans (10e), facile vainqueurs (115-96) de Charlotte, grâce à Brandon Ingram auteur du premier triple-double de sa carrière (30 pts, 11 rbds, 10 passes).

OKC et La Nouvelle-Orléans possèdent exactement le même bilan (36 victoires-37 défaites) que les Lakers (9e) et Dallas (8e), ce qui rend la lutte pour les play-offs plus acharnée et indécise que jamais.

