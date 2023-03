GP d'Australie: lutte à trois derrière Red Bull

Melbourne (AFP) – La passe de trois pour Red Bull ? L'écurie autrichienne, dominatrice lors des deux premières courses de la saison, est la grande favorite ce week-end du Grand Prix d'Australie de Formule 1, tandis qu'Aston Martin, Mercedes et Ferrari devraient se battre pour la place de dauphin.

Sur le populaire circuit de l'Albert Park à Melbourne, très apprécié des pilotes et qui devrait attirer plus de 400.000 spectateurs en quatre jours, l'équipe championne du monde en titre, qui a réalisé deux doublés à Bahreïn puis en Arabie saoudite, pourrait encore écoeurer la concurrence.

Red Bull semble en effet disposer d'une monoplace bien plus rapide et compétitive que ses adversaires, qui risquent encore une fois de se battre pour ramasser les miettes laissées par l'écurie basée à Milton Keynes (Royaume-Uni).

Avant une longue coupure de quatre semaines, en raison de l'annulation du GP de Chine, l'occasion est belle pour Red Bull d'assommer ses poursuivants, qui, eux, espèrent tirer profit de cette pause imprévue pour améliorer leur voiture et réduire l'écart avec les monoplaces autrichiennes.

Verstappen pas encore à 100%

Le double champion du monde Max Verstappen aborde cette étape australienne dans de biens meilleures conditions que la précédente à Jeddah, où il avait souffert de maux d'estomac avant et pendant le week-end, même s'il avait réussi à décrocher une superbe deuxième place après être parti en 15e position à la suite d'un problème de transmission durant les qualifications.

Il a toutefois laissé entendre qu'il n'était pas complètement remis et comptait profiter de la longue coupure pour recouvrer toutes ses forces. Avant cela, il tentera de briser la malédiction qui le poursuit à Melbourne, où il n'a jamais gagné et n'a décroché qu'un seul podium, en 2019 (2e). L'an dernier, le Néerlandais avait dû abandonner après que le moteur de sa voiture avait pris feu.

"Même s'il ne nous a pas trop réussi ces derniers temps, j'ai hâte de retrouver ce superbe circuit où j'adore piloter, a souligné Verstappen. J'espère qu'on aura une belle course ce week-end. On doit aller à l'essentiel et rester constant. L'équipe n'a pas gagné ici depuis 2011 donc on verra ce qu'on peut faire."

Les principaux concurrents de Red Bull n'abordent pas ce Grand Prix de la même manière. L'écurie Aston Martin, surprenante dauphine de l'intouchable leader, tentera ainsi de confirmer les très bonnes impressions laissées au Moyen-Orient où elle a décroché deux podiums grâce à Fernando Alonso.

"On aborde ce Grand Prix en confiance et on espère poursuivre sur notre lancée. La voiture a bien réagi sur deux circuits très différents mais on garde les pieds sur terre", a souligné le vétéran espagnol.

Mercedes et Ferrari à la relance

Le week-end intéressant réalisé à Jeddah a redonné le sourire à Mercedes, qui va essayer de poursuivre sa progression

"Les progrès constatés en Arabie saoudite sont encourageants, on a marqué des bons points et surtout on a continué à apprendre et à comprendre notre voiture. L'écart avec les meilleurs est encore significatif et on vise à le réduire", a affirmé Toto Wolff, le patron de l'écurie allemande.

Ferrari tentera, elle, de sortir la tête de l'eau après un début de saison calamiteux. Si la performance à Jeddah a été meilleure qu'à Bahreïn, le chemin semble encore long pour retrouver l'écurie italienne au top.

"On sait ce sur quoi on doit travailler. Il s'agira de faire ce qu'on peut pour se rapprocher d'eux (Red Bull), on est déterminé et motivé à retrouver notre meilleur niveau", a assuré Charles Leclerc jeudi.

La Scuderia se souvient probablement que l'an dernier à la même époque, alors que Red Bull était en grandes difficultés, elle survolait le championnat du monde des constructeurs et des pilotes à l'issue du GP d'Australie...avant que les problèmes de fiabilité ne la rattrapent et qu'elle ne s'effondre. Elle rêve probablement du même scénario cette année pour son meilleur ennemi !

