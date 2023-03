GP d'Australie: Verstappen et Alonso se partagent les honneurs

Melbourne (AFP) – Le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie de Formule 1, tandis que Fernando Alonso (Aston Martin) s'est adjugé la deuxième, perturbée par la pluie, vendredi à Melbourne.

Le Néerlandais et l'Espagnol, qui ont été les seuls à descendre sous la barre des 1 min 19 sec, ont confirmé ce qu'on avait vu lors des deux premiers Grands Prix de la saison: Red Bull est largement dominateur et les performances d'Aston Martin sont inattendues.

Même si les résultats des essais libres du vendredi ne sont pas toujours révélateurs de ce qui va se passer le samedi en qualifications, des enseignements peuvent être tirés, surtout de la première séance, car la deuxième a été tronquée par la pluie, apparue après seulement 15 minutes.

Red Bull, qui a survolé les deux premières manches à Bahreïn et en Arabie saoudite en décrochant les deux pole positions et les deux premières places en course, semble bien parti pour prolonger son écrasante domination.

En effet, Sergio Pérez s'est fait chiper la deuxième place par Lewis Hamilton en toute fin de première séance, et a réalisé le septième chrono de la seconde, juste avant la pluie. Verstappen, parti à la faute lors des deux séances avec une tête à queue puis un petit tour dans l'herbe, a réalisé les premiers et troisièmes temps et sera favori samedi dans la course à la pole position.

Alonso, 41 ans, semble, lui, rajeunir à chaque course au volant de sa monoplace verte, qui n'en finit plus de surprendre.

L'Aston Martin pilotée par Fernando Alonso sur le circuit Albert Park de Melbourne, le 31 mars 2023 © WILLIAM WEST / AFP

"C'était un bon vendredi pour nous. Il y a encore du travail pour demain mais pour l'instant la voiture semble bien se comporter. Pour le moment, il semble qu'il ne pleuvra pas samedi et on apprécierait que ce soit le cas car nous avons seulement connu des pistes sèches lors des deux premières courses", a expliqué Le +Taureau des Asturies+.

Journée encourageante pour Ferrari et Mercedes

Les Ferrari, décevantes jusque-là cette saison, ont connu une journée encourageante avec la deuxième place de Charles Leclerc, vainqueur ici-même la saison dernière, lors de la seconde séance du jour. Il avait obtenu le sixième chrono plus tôt dans la journée. Son coéquipier espagnol Carlos Sainz a, lui, réalisé deux fois le cinquième temps.

Le Monégasque Charles Leclerc au volant de sa Ferrari s'élance pour la séance inaugurale des essais du GP d'Australie à Melbourne, le 31 mars 2023 © Paul CROCK / AFP

"On a réalisé quelques variations dans les réglages et c'était intéressant car on semble aller dans la bonne direction. Mais ça ne veut pas dire qu'on est aussi rapide que nos concurrents, qui semblent toujours avoir une longueur d'avance sur nous", a analysé le Monégasque.

Mercedes aussi peut se satisfaire de sa journée avec le deuxième temps décroché par Lewis Hamilton lors de la première séance et le quatrième de George Russell en fin d'après-midi.

Alpine s'affirme de son côté de plus en plus comme la cinquième force du plateau. Après sa décevante 16e place lors de la première séance, le Français Esteban Ocon a obtenu une belle sixième place lors de la seconde, tandis que son coéquipier et compatriote Pierre Gasly a terminé deux fois dans le Top 10 (8e et 10e).

Le Mercedes de Lewis Hamilton sur la piste lors de la seconde séance d'essais à Melbourne, le 31 mars 2023 © Paul CROCK / AFP

McLaren, en grandes difficultés lors des deux premiers Grands Prix, a sorti la tête de l'eau grâce à Lando Norris (8e puis 7e), tandis que l'Australien Oscar Piastri a décroché les 14e et 12e chronos devant son public.

