JO-2024: Teddy Tamgho sort de sa retraite à 33 ans et vise Paris

Paris (AFP) – Le Français Teddy Tamgho, champion du monde du triple saut en 2013 et retraité depuis 2019, a annoncé vendredi son retour sur les pistes à 33 ans en vue des Jeux olympiques de Paris-2024.

Publicité Lire la suite

"Je pense qu’il est temps. Grand temps de remettre les pointes. Grand temps de préparer Paris 2024. J’ai entraîné, j’ai observé, j’ai analysé et en me testant depuis quelques temps, j’ai compris que les jambes étaient encore prêtes, prêtes à sauter loin, prêtes à gagner LA médaille (la seule que je recherche)," écrit sur son compte Instagram l'athlète, devenu entraîneur ces dernières années.

Champion du monde juniors en 2008, puis champion du monde en salle en 2010, il avait décroché le titre mondial en plein air en 2013 à Moscou, avec un saut à 18,04 m, devenant le troisième athlète à dépasser les 18 m au triple saut.

Mais sa carrière a été émaillée de nombreuses blessures, qui l'ont notamment privé des JO de Londres en 2012 et Rio en 2016 et diverses suspensions. L'une de douze mois dont six ferme infligée par la Fédération française d'athlétisme après une altercation qui l'a opposé à une athlète amateur et deux proches de celle-ci lors d'une séance d'entraînement à Saint-Raphaël (Var), en octobre 2011. Une autre de la Fédération internationale d'une durée d'un an en 2014 pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage en moins de 18 mois.

"Christian Taylor ainsi que PPPichardo n’ont pas arrêté de me seriner afin que je revienne, alors allons y", ajoute dans son message sur Instagram le Français en évoquant les champions olympiques et du monde de triple saut, l'Américain Christian Taylor et le Portugais d'origine cubaine Pedro Pichardo.

"Le protocole est simple, 6 mois de remise à niveau (le poids, la condition physique, la préparation mentale d’un retour après une longue pause) puis en octobre 2023 : PAS DE QUARTIER! J’ai la chance de m’entraîner et d’entraîner un athlète qui est au sommet du triple saut mondial donc, l’émulation ne manquera pas aux entraînements", explique celui qui entraîne notamment le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango, médaillé de bronze aux JO de Tokyo et détenteur du record du monde en salle avec 18,07 m, un record ravi à ... Tamgho (17,92 m en 2011).

© 2023 AFP