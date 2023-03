L1: Marseille toujours au ralenti à domicile

La déception des Marseillais Chancel Mbemba (g) et Dimitri Payet, après le match nul contre Montpellier, le 31 mars 2023 au Stade Vélodrome

Marseille (AFP) – Peut-on rêver de Ligue des Champions en ne gagnant jamais à domicile ? Tenu en échec 1-1 par Montpellier samedi au Stade Vélodrome, l'OM a de nouveau déçu devant son public et a ainsi fragilisé sa deuxième place en Ligue 1.

Si fort à l'extérieur, l'OM reste donc affreusement quelconque à domicile, où il n'a plus gagné depuis début janvier et un succès 3-1 face à Lorient. Depuis, l'équipe d'Igor Tudor n'a pris que trois points en cinq matchs disputés à Marseille, trois nuls et deux défaites.

Difficile dans ces conditions de croire le titre possible, même en cas d'effondrement du Paris SG. Et comme depuis plusieurs semaines, c'est plutôt derrière eux que les Marseillais regardent. Ils y voient les Lensois, qui joueront à Rennes samedi et qui ne sont qu'à trois longueurs.

En attendant la suite, il n'y a pas grand-chose à sauver de la partie livrée vendredi par l'OM, jamais maîtrisée et qui aurait certainement pu basculer du côté de Montpellier (11e), à la solidité décidément retrouvée.

Avec plusieurs joueurs revenus fatigués de leur passage en sélection, sans Pau Lopez, malade cette semaine et trop diminué, mais avec la surprise Vitinha, aligné devant Ruslan Malinovskyi et Alexis Sanchez, l'OM a ainsi vécu une première période très pénible.

La satisfaction des Montpelliérains Mamadou Sakho (g) et Valère Germain après le match nul contre Marseille, le 31 mars 2023 au Stade Vélodrome © NICOLAS TUCAT / AFP

Dès la 12e minute, Montpellier a validé sa bonne entame de match par l'ouverture du score signée Arnaud Nordin, un but inscrit au bout d'un contre lancé par une course tout en puissance de Wahbi Khazri et après une très longue vérification à la vidéo.

Malgré Payet

L'OM alors jouait sans rythme et sans justesse, qui était plutôt du côté de Khazri, Elye Wahi ou Téji Savanier. L'équipe de Tudor, toujours aussi empruntée à domicile, traversait même quelques moments de vraie panique, voire de grand n'importe quoi, quand Montpellier lançait ses contre-attaques.

Juste avant la pause, les Marseillais sont pourtant revenus au score, grâce à un penalty concédé par le très Parisien Mamadou Sakho, dont l'entrée sur la pelouse, maillot floqué du N.75, à la place de Kiki Kouyaté blessé, avait été saluée un peu plus tôt par une tonitruante bronca.

Le Marseillais Chancel Mbemba (d) à la lutte avec le Montpelliérain Wahbi Khazri, le 31 mars 2023 au Stade Vélodrome © NICOLAS TUCAT / AFP

Sur une reprise de Sanchez, l'ancien Parisien a touché le ballon du coude et a été sanctionné. Pendant que Jordan Veretout et Sanchez discutaient de qui allait frapper, c'est Mattéo Guendouzi qui a pris le ballon et ne leur a pas laissé le choix: en frappant croisé dans le petit filet de Benjamin Lecomte, il a remis l'OM à hauteur (1-1, 44e).

Après la pause, de coups mal joués en passes mal assurées, l'OM n'a pas proposé beaucoup plus. Vitinha, à nouveau pas très convaincant, n'a pas été dangereux et Dimitri Payet, qui a joué le dernier quart d'heure, n'a pas pu non plus changer les choses.

Le Marseillais Mattéo Guendouzi égalise sur penalty contre Montpellier, le 31 mars 2023 au Stade Vélodrome © NICOLAS TUCAT / AFP

Au bout du compte, c'est même Montpellier qui est passé le plus près du succès quand Khazri a gracié l'OM en tirant à côté alors qu'il était en excellente position (66e).

La semaine prochaine, les Marseillais iront à Lorient, très, très loin de ce Vélodrome où ils n'avancent plus. Cela leur fera peut-être du bien, mais cette faiblesse à domicile pourrait finir par être rédhibitoire.

© 2023 AFP