Tennis: Alcaraz et Medvedev au rendez-vous des demies à Miami, Rybakina en finale

Miami (AFP) – Intraitable, le tenant du titre Carlos Alcaraz a foncé jeudi en demi-finales à Miami, où il va retrouver Jannik Sinner comme à Indian Wells, Daniil Medvedev atteignant lui pour la première fois ce stade de l'épreuve, avec Karen Khachanov pour prochain adversaire.

S'il veut conserver sa place de N.1 mondial, récupérée dans la foulée de son triomphe en Californie, l'Espagnol de 19 ans doit rester le maître en Floride et ainsi réaliser le "Sunshine Double", un doublé la même année qu'ont réussi avant lui Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.

Dans le tournoi féminin, la Kazakhe Elena Rybakina, 7e mondiale, est également à un petit match de cet exploit après s'être déjà imposée à Indian Wells. La joueuse de 23 ans, qui a repoussé 7-6 (7/3), 6-4 en demi l'Américaine Jessica Pegula (N.3), est désormais en finale où elle affrontera la Tchèque Petra Kvitova ou la Roumaine Sorana Cirstea.

A voir comment Alcaraz concasse un à un ses adversaires en ce printemps américain, fort de dix victoires d'affilée toutes en deux sets secs, le prodige de Murcie semble pour sa part intouchable.

Taylor Fritz (10e), qu'il affrontait pour la première fois et n'est pas à proprement parler un faire-valoir sur dur, puisqu'il s'était imposé à Indian Wells l'an passé, a été impuissant face à la tornade espagnole.

Même si certains ont fait mouche, la plupart de ses parpaings lui sont revenus comme des boomerangs. Car Alcaraz n'excelle rien tant qu'à dresser un mur qui finit par s'écraser sur ses adversaires, mû par une combativité de tous les instants.

Une seule faute directe

Non content d'enchaîner courses et défenses folles, le vainqueur du dernier US Open a encore été redoutable de précision avec une seule faute directe commise, convertissant trois de ses cinq balles de break, tout en effaçant les deux occasions qu'a eues Fritz.

Il va retrouver sur sa route un de ses meilleurs rivaux en la personne de Jannik Sinner, 21 ans, finaliste de l'épreuve en 2021, qui tentera de prendre sa revanche après la demi-finale perdue à Indian Wells. Alcaraz, qui mène 3-2 dans leurs confrontations, était aussi sorti vainqueur de leur duel homérique, en quart de finale à Flushing Meadows l'an passé, au bout de 5h15 de lutte.

L'autre demi-finale sera 100% russe, entre Medvedev (5e) et Khachanov (16e), le premier menant 3-1 dans leurs face-à-face.

"Nous avons grandi ensemble... Chaque fois que Daniil joue contre Andrey (Rublev) ou que je joue contre Andrey ou Daniil, ce n'est jamais facile. Nous nous connaissons très bien. A Adélaïde en début d'année, il m'avait battu assez sèchement. Je vais essayer d'aborder ce match différemment et nous verrons comment cela se passera", a anticipé Khachanov, après sa qualification aisément assurée 6-3, 6-2 contre l'Argentin Francisco Cerundolo (31e).

Medvedev a lui fait parler son réalisme (6-3, 7-5) pour contenir la fougue de l'invité-surprise Christopher Eubanks (119e), issu des qualifications. Cette victoire, pas si simple à obtenir, est la 22e en 23 matches pour le Russe de 27 ans, vainqueur à Rotterdam, Doha et Dubaï en février.

Kvitova en demi-finale

Il s'est montré clinique dans une première manche. En témoignent ses deux balles de break converties en autant d'occasions, après avoir effacé les cinq que l'Américain s'est procurées.

"C'était compliqué. J'ai l'impression qu'il s'est mieux débrouillé que moi au début. Puis, j'ai réussi à renverser la vapeur, en lui mettant beaucoup de pression", a-t-il analysé.

Eubanks, n'a cependant pas paru affecté par ce scénario. Il a même été le plus agressif dans le second set, pour en fin de compte aligner plus de coups gagnants que le Russe (37 contre 27) et commettre même moins de fautes directes (10 contre 11)! Mais débreaké à 4-3, Medvedev a fait en sorte d'éviter un jeu décisif aux allures de piège, pour boucler l'affaire, en 1h29.

Chez les femmes, Petra Kvitova (12e) accède donc aux demi-finales pour la première fois, en venant à bout 6-4, 3-6, 6-3 de la Russe Ekaterina Alexandrova (18e) lors d'un match à rallonge en raison des intempéries.

La Tchèque de 33 ans, en quête d'un 9e titre en WTA 1000, cinq ans après le dernier conquis à Madrid, affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (74e) qui a créé la surprise mercredi en sortant la N.2 mondiale Aryna Sabalenka.

