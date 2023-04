L1: PSG-Lyon à l'affiche, duel de génération Mandanda-Samba

L'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier (d) avec Kylian Mbappé lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes à Paris le 19 mars 2023

Paris (AFP) – Le Paris SG espère retrouver le sourire dimanche (20h45) au Parc des Princes face à Lyon après sa défaite, sans saveur, avant la trêve internationale contre Rennes qui, samedi (21h00), reçoit Lens pour une affiche européenne lors de la 29e journée de Ligue 1.

Le choc: PSG-Lyon

La trêve internationale a-t-elle permis de remettre les idées au clair et la tête à l'endroit de l'équipe parisienne, sans âme depuis l'élimination en C1 le 8 mars contre le Bayern Munich? Réponse dimanche contre l'Olympique Lyonnais (10e) au Parc des Princes, où les joueurs de Christophe Galtier ont chuté contre Rennes lors de leur dernière rencontre, sans intensité ni envie.

"Mon quotidien, ce sont les dix matches (restants) et la détermination d'aller chercher ce titre de champion de France", a souligné l'entraineur parisien, interrogé sur son avenir au PSG en conférence de presse vendredi.

Trop loin des places européennes, l'OL stagne depuis plusieurs matches et aura peut-être l'esprit déjà tourné vers Nantes, où il joue sa saison mercredi en demi-finale de Coupe de France.

Dimanche sera aussi le retour de Laurent Blanc, ancien entraîneur du PSG (2013-2016), au Parc des Princes: "c'est quelqu'un qui a un beau parcours avec le PSG, il sera bien accueilli. Beaucoup de gens vont prendre plaisir à le saluer", a commenté Galtier.

Les joueurs: Mandanda et Samba

Le Rennais Steve Mandanda (38 ans) et le Lensois Brice Samba (28 ans), opposés samedi soir en Bretagne, ont tissé une histoire en commun depuis plusieurs années.

Le gardien français de Rennes Steve Mandanda lors du match de Ligue 1 entre Rennes et l'OM, à Rennes le 5 mars 2023 © LOIC VENANCE / AFP/Archives

Tous deux passés par Évreux et Le Havre en début de carrière, les deux gardiens ont fait un bout de chemin ensemble à Marseille: le premier comme numéro un, le second en discrète doublure.

La retraite internationale de Mandanda, vice-champion du monde 2022 sur le banc des Bleus, a ouvert les portes de la sélection à Samba, nouveau venu en équipe de France lors du rassemblement de mars.

Ils vont désormais croiser le fer, à distance, samedi lors d'un match aux allures européennes.

Les Sangs et Or (3e, 57 pts), portés par la forme étincelante de son buteur, Loïs Openda, espèrent chiper à l'OM (2e, 59 pts) la place de dauphin, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. La cinquième place de Rennes est sous la menace de Lille, un point derrière et qui accueille dimanche (13h00) Lorient.

Le gardien français de Lens, Brice Samba, lors du match de Ligue 1 entre Brest et Rennes, à Brest le 5 février 2023 © LOIC VENANCE / AFP/Archives

Le chiffre: trois points

Avant les dix dernières journées de la saison, à l'issue desquelles quatre clubs descendront en Ligue 2, rien n'est encore fait, sauf pour la lanterne rouge, Angers, complètement décrochée au classement. Trois points séparent Brest (16e, 24 pts), premier non relégable, et Ajaccio (19e, 21 pts), avant dernier de L1.

Intercalés entre les deux, Auxerre (17e, 23 pts) et Troyes (18e, 21 pts), qui luttent aussi pour le maintien, s'affrontent samedi au stade de l'Abbé-Deschamps.

