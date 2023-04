NBA: Miami plombe les espoirs de Dallas, les Pelicans dépassent les Lakers

Jimmy Butler (g.), la star du Heat de Miami, face à Kyrie Irving (c.) et Luka Doncic (d.), des Mavericks de Dallas, lors d'un match NBA, à Miami, le 1er avril 2023

Miami (AFP) – Porté par les 35 points de Jimmy Butler, Miami a mis fin samedi à sa série de trois défaites consécutives en dominant Dallas (129-122), dont les espoirs de play-offs s'amenuisent, alors que les Pelicans, vainqueurs des Clippers (122-114), ont dépassé les Lakers au classement.

L'homme fort du Heat, Butler, a réalisé une performance solide pour mener Miami à une précieuse victoire, en délivrant également 12 passes décisives.

Cody Zeller a apporté son soutien offensif avec 20 points, tandis que Kevin Love et Max Strus ont ajouté 18 points chacun, et que Tyler Herro a terminé avec 15 points.

En face, Luka Doncic a mené la charge avec 42 points, 10 rebonds et huit passes, tandis que Tim Hardaway Jr a fini avec 31 points. Kyrie Irving en a inscrit 23 mais n'a pas réussi à peser sur le match.

L'entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, s'est réjoui que son équipe ait pu retrouver son rythme offensif après n'avoir réussi à marquer que 92 points lors de chacun de ses deux derniers matches.

"Nous savions que nous allions devoir leur mettre la pression offensivement et au cours du match nous avons réussi à les mettre sur leurs talons, et Jimmy a contrôlé la teneur et le tempo du match", a déclaré Spoelstra.

Jason Kidd, l'entraîneur de Dallas, a lui attribué la défaite à la défense chancelante de son équipe.

"Timmy (Hardaway), Ky (Irving) et Luka nous ont permis de rester dans le match", a-t-il souligné. "Nous n'avons tout simplement pas réussi à tirer profit de notre banc ce soir".

Cody Zeller (c.), le pivot du Miami Heat, tire devant Josh Green (g.), l'arrière des Dallas Mavericks, lors d'un match NBA de saison régulière, à Miami, le 1er avril 2023 © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ingram décisif

Miami a amélioré son bilan (41 victoires-37 défaites) et reste septième de la Conférence Est, à une victoire des Brooklyn Nets (6e), en quête d'une place automatique pour les play-offs.

A l'inverse, Dallas a concédé un nouveau revers douloureux qui le rapproche d'une fin de saison précoce un an après avoir atteint la finale de la Conférence Ouest.

Les Mavs restent onzièmes avec un bilan de 37-41 et sont désormais à un match du Thunder d'Oklahoma City, 10e, qui occupe le dernier strapontin pour les play-in (mini-tournoi de qualification pour les play-offs).

Le Thunder sera toujours devant les Mavericks au classement même s'ils sont à égalité de victoires. Dallas, qui a perdu six de ses sept derniers matches, n'a plus que quatre matches de saison régulière à disputer pour se frayer un chemin vers les play-offs.

Dans l'autre match de la soirée, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, toujours privés de Zion Williamson, ont maintenu leur élan vers les play-offs en s'imposant à la maison face aux Clippers de Los Angeles.

Brandon Ingram a signé une solide performance pour les locaux avec 36 points et huit passes, bien aidé par le pivot lituanien Jonas Valanciunas (23 points, 12 rebonds).

Les 40 points et huit rebonds de Kawhi Leonard n'ont pas suffi pour la franchise de LA.

Brandon Ingram, l'ailier des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, lors d'un match NBA contre les Sacramento Kings, à Sacramento, le 6 mars 2023 © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Les Pelicans sont désormais septièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 40-38, à une victoire des Clippers, sixièmes, qui comptent un match en plus.

Les Lakers, qui ont disputé deux rencontres de moins que les Clippers, reculent au 8e rang avec 39 succès pour 38 revers.

