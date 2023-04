Monte-Carlo: les rois Nadal et Alcaraz renoncent à jouer en Principauté

Paris (AFP) – Blessés, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ont annoncé mardi, quasiment simultanément, qu'ils renonçaient au Masters 1000 de Monte-Carlo (9-16 avril), privant le premier grand tournoi sur terre battue de l'année de deux des principales têtes d'affiche de la saison sur ocre qui culminera à Roland-garros (29 mai-11 juin).

"Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau, je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte-Carlo", a tweeté Nadal, ex-N.1 mondial retombé au 14e rang de l'ATP.

"Après deux mois de compétition, je suis heureux de rentrer à la maison, mais triste parce que j'ai terminé ma demi-finale à Miami avec des blessures. Après avoir vu mon médecin (...), je ne serai pas en mesure d'aller à Monte-Carlo pour débuter la saison sur terre battue", a enchaîné quelques minutes plus tard Alcaraz (2e mondial).

Dans la foulée, le Canadien Felix Auger-Aliassime (7e) a renoncé à son tour au tournoi de Monte-Carlo qui se targuait jusque-là de recevoir l'intégralité du Top 20 mondial.

Le forfait de Nadal, qui n'a plus joué sur le circuit depuis sa défaite au 2e tour de l'Open d'Australie le 18 janvier, n'est pas une énorme surprise. Ses dernières déclarations et les vidéos le montrant à l'entraînement -avec des déplacements bien loin de la vivacité attendue le laissaient craindre.

A Melbourne, il avait ressenti une vive douleur dans le deuxième set contre MacKenzie McDonald mais était allé jusqu'au terme du match alors qu'il avait le plus grand mal à se déplacer. Dans la foulée, il avait annoncé une indisponibilité de six à huit semaines et avait tiré un trait sur les premiers Masters 1000 de l'année, à Indian Wells et Miami.

"Pas encore"

"Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt", avoue l'Espagnol de 36 ans, détenteur du record de onze titres en Principauté.

L'Espagnol Carlos Alcaraz plonge lors de son match contre l'Italien Jannik Sinner of Italy en demi-finale du tournoi de Miami aux Etats-Unis le 31 mars 2023 © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Merci pour tout Rafa Nadal, en espérant te revoir l'année prochaine", a tweeté l'organisation du tournoi monégasque en référence à l'approche de la fin de carrière du roi de la terre battue.

L'an dernier déjà, Nadal avait manqué le tournoi de Monte-Carlo. Défait et blessé en finale d'Indian Wells, il n'avait repris la compétition que début mai à Madrid où il avait cédé face à Alcaraz en quarts de finale, puis avait perdu en huitièmes à Rome avant de remporter pour la 14e fois Roland-Garros et porter à 22 le record de titres du Grand Chelem, record égalé en Australie par Novak Djokovic.

Il lui reste les tournois de Barcelone (17-23 avril), Madrid (26 avril-7 mai) et Rome (10-21 mai) pour préparer les Internationaux de France.

De son côté, Alcaraz avait manqué sur blessure le premier tournoi du Grand Chelem en janvier, mais il était revenu en force en mars. Il avait enchaîné les titres à l'ATP 250 de Buenos Aires, à l'ATP 500 de Rio et au Masters 1000 d'Indian Wells avant de s'incliner en demies à Miami face à l'un de ses grands adversaires générationnels, Jannik Sinner, alors qu'il semblait sur la voie du "Doublé au soleil".

Djokovic pour un 3e

Ayant écrasé la concurrence en Californie sans perdre le moindre set, il était en effet arrivé dans le dernier carré en Floride sans avoir non plus perdu une seule manche. Mais il n'a pu passer l'obstacle italien.

"Je souffre d'une arthrite post-traumatique de la main gauche et d'une gêne musculaire dans le dos qui nécessitent du repos pour préparer tout ce qui est encore à venir", a-t-il précisé mardi.

La saison dernière, Alcaraz s'était imposé dès le mois de mars comme l'un des ogres de l'année: après avoir atteint le dernier carré à Indian Wells, il avait remporté Miami.

Mais il était arrivé sur la Côte d'Azur visiblement fatigué et s'était incliné face à l'Américain Sebastian Korda dès son entrée en lice au deuxième tour sur la terre monégasque.

Quelques mois plus tard, et après un titre à l'US Open, il était devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire.

Cette cascade de forfaits à Monte-Carlo ouvre des perspectives au reste du tableau à commencer par Novak Djokovic, de retour lundi sur le trône mondial sans avoir pu jouer aux Etats-Unis faute de vaccination anticovid.

Pendant que ses adversaires laissaient des forces sur les courts en dur américains, le Serbe de 35 ans a eu tout le temps de peaufiner sa préparation sur terre battue et attend tout ce petit monde de pied ferme en visant un troisième titre.

