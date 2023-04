L'escrime se déchire sur le retour russe, son calendrier encore sabré

Un escrimeur russe lors de la "Coupe de l'Amitié", le 31 mars 2023 à Kazan © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – L'escrime s'enfonce dans la crise depuis la décision de la Fédération internationale (FIE) de réintégrer Russes et Bélarusses. L'étape de Coupe du monde en Pologne annulée mercredi est la dernière d'une cascade d'annulations après celles en Allemagne et en France. De quoi craindre un émiettement du circuit, à un an et demi des JO de Paris.