L1: Lens domine Strasbourg et met le Paris SG sous pression

Lens (AFP) – Qui arrêta Lens? Les Sang et or ont empoché contre Strasbourg (2-1) leur quatrième victoire consécutive, vendredi lors de la 30e journée de Ligue 1, et reviennent provisoirement à trois unités du Paris SG, leader fragile et menacé.