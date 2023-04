Masters d'Augusta: Rahm, Koepka et Hovland en tête, Woods en difficulté

Augusta (Etats-Unis) (AFP) – Le N.2 mondial, Jon Rahm, l'homme en forme du circuit LIV, Brooks Koepka, et l'invité-surprise, Viktor Hovland, ont pris conjointement jeudi les commandes du Masters d'Augusta de golf, où Tiger Woods a connu une entame compliquée, gêné par sa jambe droite.

Au terme d'un premier tour aux conditions favorables sous un chaud soleil, après les pluies de ces derniers jours qui ont rendu les greens moins rapides et compliqués que d'habitude, le trio de tête affiche un bon total de 65, soit sept coups sous le par.

Jon Rahm (3e), qui peut reprendre le fauteuil de N.1 mondial s'il s'impose dimanche, a pourtant commencé bien mal avec un double-bogey au N.1, avant d'aligner six birdies et un eagle sur le 8e trou, juste après que son approche de 227 mètres a atterri à un mètre du drapeau.

"Si vous devez faire un double-bogey, autant le faire sur le premier trou du tournoi quand vous avez plein de trous pour vous rattraper", a plaisanté l'Espagnol, qui a su ainsi revenir à hauteur de Viktor Hovland (31e mondial), premier leader de la journée, grâce à un sans-faute avec un eagle et cinq birdies réussis.

Scheffler en embuscade

"Je me sens bien dans mon jeu. Mais pour réaliser un 65 sans bogey ici, il faut que les choses se passent très bien. J'ai bénéficié d'un certain nombre d'éléments favorables aujourd'hui, mais j'ai aussi frappé beaucoup de bons coups", a commenté le Norvégien, qui s'est aussi distingué par son polo bariolé de rose, blanc et vert évoquant les azalées d'Augusta, tranchant avec le code vestimentaire d'usage dans le golf.

Enfin, en plaçant deux de ses huit birdies (un bogey) aux deux derniers trous, Brooks Koepka est venu compléter le trio.

Le Norvégien Viktor Hovland sur le 18e trou lors du premier tour du Masters 2023 à Augusta, le 6 avril 2023 © ROSS KINNAIRD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"J'ai très bien tapé la balle. Je l'ai envoyée dans de bons endroits. J'ai même raté quelques putts... mon score aurait pu être plus bas, mais je le prends, -7 c'est pas mal", a réagi l'Américain, qui est de fait le mieux classé des 18 représentants du LIV Golf, le circuit dissident financé par l'Arabie Saoudite.

A trois longueurs des leaders pointe le N.1 mondial et tenant du titre Scottie Scheffler (N.1), qui mène un groupe de six autres concurrents à la 6e place.

Quant à son dauphin, Rory McIlroy, qui peut aussi le déloger du trône mondial en cas de triomphe dans trois jours, il a pris du retard, avec un score de 72 pour rester dans le par.

Parti parmi les premiers, Tiger Woods a lui rendu une carte de 74 (+2) et va devoir lutter pour franchir le cut vendredi.

"Douleurs constantes"

Pourtant encouragé par des milliers de fans, l'homme aux quinze Majeurs a été dans le dur très vite, commettant trois bogeys sur ses sept premiers trous.

L'Américain de 47 ans a montré du mieux ensuite, pour sa 25e participation au Masters, à l'image de son birdie réussi au N.8, après être passé tout près de l'eagle, avant de se mettre encore à la faute sur le N.11 avec un quatrième bogey.

Au dernier tiers du parcours, le "Tigre" a montré de l'orgueil en plaçant deux jolis birdies d'affilée aux 15e et 16e trous. Ce qui ne l'a pas empêché de finir sur une mauvaise note avec un ultime bogey au N.18.

"J'ai eu l'impression d'avoir bien exécuté au drive. Mais je n'ai simplement pas fait le travail qu'il fallait pour rapprocher la balle (du green). Aujourd'hui, c'était le bon moment pour être sous le par et je ne l'ai pas fait", a-t-il regretté.

Sous une chaleur humide flirtant avec les 30°C, guère accommodante pour les articulations, il a dit après-coup avoir dû composer avec une "douleur constante" à sa jambe droite, victime de plusieurs fractures après l'accident de la route survenu en février 2021.

L'Américain Tiger Woods durant le premier tour du Masters 2023 à Augusta, le 6 avril 2023 © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"J'espère que je serai un peu mieux, un peu plus vif vendredi, et que j'arriverai à m'en sortir", a ajouté Woods, engoncé à la 54e place.

