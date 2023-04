Champions Cup: Toulouse, un festival avant la revanche

Toulouse (AFP) – Après les Bulls, Toulouse a écrasé samedi devant son public une deuxième franchise sud-africaine, les Sharks (54-20), pour rejoindre dans le dernier carré de la Champions Cup une vieille connaissance, le Leinster, son bourreau l'an passé au même stade de la compétition.

Les Toulousains, vainqueurs intraitables, sept essais à deux, en ont fini, du moins pour l'instant, avec l'inconnu et l'exotisme des Sud-Africains, invités pour la première fois cette saison dans les compétitions européennes.

Ils retrouveront dans trois semaines, pour leur cinquième demi-finale consécutive de Coupe d'Europe, devenue intercontinentale, les visages plus familiers des joueurs du Leinster, qui leur avaient donné une leçon de rugby il y a an (40-17).

Au lendemain du Grand Chelem du XV du Trèfle dans le Tournoi des six nations, la province irlandaise fera office de favorite sur sa pelouse de l'Aviva Stadium, à Dublin, après une phase de poules titanesque et la correction infligée vendredi soir à Leicester (55-24).

Le Stade toulousain, accroché par les Sharks pendant une bonne heure, lui a finalement répondu dans les mêmes largeurs grâce à une fin de match totalement débridée.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a certainement regardé avec la plus grande attention cette confrontation inédite, les doigts croisés pour qu'aucun des nombreux internationaux toulousains alignés (Baille, Mauvaka, Flament, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos) ne vienne rejoindre leur coéquipier Anthony Jelonch sur la liste des blessés de longue durée.

A cinq mois jour pour jour du coup d'envoi de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), la moitié ou presque de son équipe-type avait l'occasion de s'étalonner face à une bonne partie des Springboks, que les Bleus pourraient croiser dès les quarts à l'automne.

La vérité des compétitions de clubs n'est pas forcément la même qu'en sélection, mais il pourra malgré tout tirer quelques enseignements du bras de fer remporté samedi, sous un soleil estival, dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés.

Les offrandes de Dupont

Comme lors des derniers tests de novembre et la victoire dans la douleur de la France contre l'Afrique du Sud (30-26), Toulouse, comme attendu, a longtemps été bousculé dans le combat et le jeu au sol par la franchise de Durban.

Mais les quintuples champions d'Europe ont surtout payé en première mi-temps leur manque de réalisme, à l'image des deux essais vendangés, par maladresse, par l'ailier Matthis Lebel (3e et 14e), pourtant bien en jambes.

Les Sud-Africains, eux, ne se sont pas fait prier pour aplatir les premiers, grâce à leur demi de mêlée Grant Williams à la conclusion d'une relance osée, à la "toulousaine", de son ouvreur Curwin Bosch (3-10, 27e).

Touché dans son orgueil, le leader du Top 14 a immédiatement réagi. D'abord sur une grosse mêlée, puis un ballon porté qui a abouti au premier essai, en coin, de l'Argentin Juan Cruz Mallia, revenu d'un protocole commotion en début de match après un choc tête contre tête.

Sur une offrande de son capitaine Antoine Dupont, auteur de quatre passes décisives au total, l'arrière Thomas Ramos, toujours sur un nuage après son excellent Tournoi, a permis à son équipe de faire un premier break dès le retour des vestiaires (21-10, 47e).

Le reste de la deuxième mi-temps a pris des allures de Super Rugby, avec des défenses plutôt poreuses, surtout du côté des Sharks, pour une orgie d'essais avec les doublés de Mallia et Ramos et les réalisations de Peato Mauvaka, Arthur Retière et Romain Ntamack.

De quoi marquer les esprits sud-africains dans la perspective du Mondial, dont Fabien Galthié aura un autre avant-goût à la fin du mois avec la demi-finale contre le Leinster, principal pourvoyeur de l'équipe d'Irlande.

