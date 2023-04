NBA: Dallas acte son fiasco, Brooklyn décroche son billet pour les play-offs

Le joueur de Brooklyn Dorian Finney-Smith face à Goda Bitadze d'Orlando lors du match de saison régulière du Championnat NBA le 7 avril 2023 à New York

Los Angeles (AFP) – Brooklyn qualifié pour les play-offs, les barrages et les potentielles confrontations du 1er tour sont connus à l'Est, après les matches de vendredi en NBA, Dallas ayant été éliminé sans lutter à l'Ouest, où le suspense demeure du 5e au 9e rang.

Publicité Lire la suite

. Les rendez-vous sont pris à l'Est

Une victoire suffisait aux Nets pour composter leur ticket, ou à la rigueur une défaite du Heat. Or les deux se sont produits, sans surprise.

Brooklyn, porté par Mikal Bridges (22 pts) a aisément disposé d'Orlando (101-84) pour s'assurer d'être tête de série N.6. Un duel compliqué contre les Sixers (N.3) de Joel Embiid l'attend au 1er tour.

Miami, qui s'est déplacé sans ses titulaires à Washington, ce qui en disait long sur ses espoirs de doubler les Nets, s'y est incliné (114-108), malgré 30 points de Victor Oladipo.

Le Heat n'échappera donc pas aux barrages. Assuré de finir 7e, il recevra Atlanta qui a cimenté sa 8e place, malgré sa défaite à Philadelphie (136-131 après prolongation). Le vainqueur défiera Boston (N.2) au 1er tour.

En attendant, face à des Sixers qui avaient mis au repos leurs titulaires, la star d'Atlanta Trae Young s'est demenée en vain (27 pts, 20 passes), frôlant un triple-double contrasté (9 ballons perdus).

Le joueur-vedette d'Atlanta Trae Young lors du match de saison régulière entre son équipe et Philadelphie le 7 avril 2023 à Atlanta © Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'autre affiche des barrages opposera Toronto (9e) à Chicago (10e). Et le vainqueur ira jouer sa qualification pour les play-offs, chez le perdant de Miami-Atlanta, avec l'objectif d'ensuite défier Milwaukee (N.1).

Les Raptors n'ont pas fait le poids à Boston (121-102), qui était privé de Jaylen Brown victime d'une coupure à un doigt de la main droite, celle avec laquelle il shoote, après un accident domestique. L'arrière qui s'est fait poser des points de suture a dit qu'il devrait être opérationnel pour le début des play-offs dans huit jours.

La dernière affiche du 1er tour, connue depuis plusieurs jours déjà, opposera Cleveland (N.4) à New York (N.5).

. Ca se décante lentement à l'Ouest

Il n'était pas vraiment utile de regarder le match, de toute façon perdu (115-112) face aux Bulls, pour comprendre que les Dallas Mavericksavaient fait, avant même le coup d'envoi, une croix sur les barrages, puisque hormis Luka Doncic, qui a joué quelques minutes du premier quart-temps, les cadres (Kyrie Irving, Christian Wood, Tim Hardaway Jr...) en ont été exemptés.

"Nous allions les faire jouer jusqu'à ce qu'on nous dise de faire le contraire", a soufflé l'entraîneur Jason Kidd, qui a dû suivre une consigne de ses dirigeants préférant prioriser une 11e place synonyme de meilleure position pour la draft, plutôt que de tenter - et réussir, même si les probabilités étaient minces - d'accrocher les "play-in".

Ce faisant, Dallas, finaliste de la conférence Ouest la saison passée, a acté l'échec retentissant de son coup de poker du mois de février, consistant à faire venir Irving, en provenance de Brooklyn, pour l'associer à Doncic. A l'époque la franchise texane était 5e au classement...

Luka Doncic des Dallas Mavericks face aux Chicago Bulls en match de saison régulière le 7 avril 2023 à Dallas © Tim Heitman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Son revers a ainsi profité à Oklahoma City, assuré de finir 10e et qui attend de connaître son adversaire en barrage, qui sera peut-être Minnesota (9e).

Car les Lakers et les Pelicans ont maintenu leurs 7e et 8e positions, conservant encore un mince espoir de dépasser Golden State (5e) et les Clippers (6e) ce week-end, à l'occasion de deux dernières journées.

Les Lakers, avec LeBron James a minima (16 pts), ont profité de l'absence de Kevin Durant et de Devin Booker chez les Suns pour s'imposer (121-107). La Nouvelle-Orléans a également vaincu (113-105) une équipe de New York amoindrie, sans Jalen Brunson et Julius Randle.

Les Warriors étaient eux au complet, portés par Klay Thompson (29 pts) et Stephen Curry (25 pts) pour l'emporter à Sacramento (119-97).

Keegan Murray des Sacramento Lings face à Donte DiVincenzo des Golden State Warriors le 7 avril 2023 à Sacramento © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Des Kings qui, comme attendu, seront tête de série N.3 en play-offs, puisque Memphis s'est assuré d'être la tête de série N.2 en gagnant (137-114) à Milwaukee. Face à des Bucks, dépourvus de Giannis Antetokounmpo et de ses lieutenants, Jaren Jackson Jr s'est illustré (36 pts à 12/18 aux tirs, 3 contres).

© 2023 AFP