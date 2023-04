Cyclisme: Mathieu van der Poel remporte son premier Paris-Roubaix

Roubaix (AFP) – Mathieu van der Poel a remporté dimanche son premier Paris-Roubaix, le quatrième Monument de sa carrière, à l'issue d'une 120e édition marquée par la terrible malchance de Wout Van Aert qui a crevé au plus mauvais moment.

Publicité Lire la suite

A peine entamé, le duel tant attendu entre les deux rivaux éternels a été brutalement avorté lorsque le Belge, qui venait de passer à l'attaque dans le Carrefour de l'Arbre à 16 kilomètres de l'arrivée, a été victime d'une crevaison de la roue arrière qui a déchiré tous ses rêves de gloire.

Van der Poel, déchaîné depuis le début de la journée et qui venait d'envoyer involontairement l'Allemand John Degenkolb dans le fossé, a aussitôt sauté sur l'occasion pour s'envoler vers la victoire. Sa première dans l'Enfer du Nord, qu'il a pu longuement savourer sur le vélodrome de Roubaix, à l'issue de l'édition la plus rapide de l'histoire (46,841 km/h), disputée sous un soleil printanier.

Mathieu Van der Poel avec le Trophée du vainqueur de Paris-Roubaix, le 9 avril 2023 © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

"C'est extraordinaire, surtout de rentrer seul sur la piste. On fait premier et deuxième avec Jasper. On va vraiment le fêter ce soir car ça n'arrivera peut-être plus jamais", a commenté le petit-fils de Raymond Poulidor qui s'est imposé, sous les yeux de sa mère Corinne Poulidor, avec 46 secondes d'avance sur Jasper Philipsen, son équipier chez Alpecin, et Wout Van Aert.

"C'est la vie"

"Lorsque Wout a attaqué, il fallait que je rebouche le trou. Et tout à coup je me suis retrouvé seul. En le dépassant j'ai vu qu'il avait un problème. Ce n'est pas de chance. Sinon, on serait peut-être allés à deux jusqu'à l'arrivée", a ajouté le Néerlandais.

Le Belge Wout Van Aert (d) devant le Néerlandais Mathieu van der Poel (c), dans la Tranchée d'Arenberg lors de Paris-Roubaix, le 9 avril 2023 © François LO PRESTI / AFP

Van Aert avait, lui, du mal à encaisser le coup, à l'image de son équipe Jumbo-Visma, maudite avec l'abandon de Dylan van Baarle suite à une chute dans la trouée d'Arenberg et les multiples crevaisons de Christophe Laporte, dixième et meilleur Français à l'arrivée, à plus de quatre minutes, malgré les coups du sort.

"Je suis malchanceux au mauvais moment, a commenté le Flamand. Je me sentais bien pendant toute la course. Autrement, il y avait une grande chance qu'on arrive tous les deux sur le vélodrome avec Mathieu. C'est dommage, mais c'est la vie."

De fait, les deux rivaux étaient les plus forts dans l'échappée royale de sept coureurs, comprenant également Mads Pedersen, Stefan Küng et Filippo Ganna, qui s'était détachée progressivement, après que Van Aert a fait exploser le peloton à 102 km de l'arrivée, dans le secteur de Haveluy.

Le podium de Paris-Roubaix (de g. à d.): le Belge Jasper Philipsen (2e), Mathieu Van Der Poel et le Belge Wout Van Aert (3e), le 9 avril sur le vélodrome de Roubaix © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"C'est triste que Wout crève car sinon on aurait vu un match entre les deux aujourd'hui", a souligné Stefan Küng, cinquième sur la ligne.

Age d'or

Pour Van Aert, abonné aux places d'honneur, son histoire avec les Monuments, les cinq plus grandes classiques du calendrier, commence à tourner à la malédiction. A 28 ans, le Belge, qui était destiné à en remporter un paquet, n'en compte toujours qu'un seul à son palmarès et il commence à dater, à Milan-Sanremo en 2020.

Et la comparaison avec Van der Poel devient de plus en plus cruelle après un printemps magique pour le Néerlandais, vainqueur à Sanremo en mars, deuxième sur le Tour des Flandres dimanche dernier et roi des pavés à Roubaix.

"Je réalise la meilleure saison de classiques de ma carrière. Aujourd'hui encore je me sentais super fort. C'est un rêve", a souligné Van der Poel qui compte désormais quatre Monuments à son actif, autant que Tadej Pogacar, absent dimanche.

Mathieu Van der Poel (d) à l'arrivée de Paris-Roubaix, félicité par son équipier belge Jasper Philipsen (2e), le 9 avril 2023 sur le vélodrome de Roubaix © Anne-Christine POUJOULAT / POOL/AFP

La victoire de Van der Poel, à l'issue d'une course disputée à fond, confirme aussi la mainmise des superstars d'un sport qui vit un âge d'or avec des champions comme lui, Van Aert, Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.

Pour les deux principaux animateurs de la "Reine des classiques", il est désormais temps de prendre un peu de repos. Sur le prochain Monument, Liège-Bastogne-Liège le 23 avril, on attend un autre duel qui fait saliver d'avance: Pogacar contre Evenepoel.

© 2023 AFP