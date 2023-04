Monte-Carlo: Ruud bataille mais passe, Zverev pousuit sa route

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, a dû batailler 2h15 mercredi pour venir à bout du Néerlandais Botic van de Zandschulp (31e) 7-5, 7-6 (7/1) et se qualifier pour les 1/8 de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Finaliste du dernier Roland-Garros et vainqueur la semaine dernière sur la terre d'Estoril, pour son dixième titre ATP, Ruud sera opposé à l'Allemand Jan-Lennard Struff (100e) pour une place en quarts.

Van de Zandschulp menait 3-1 dans ses confrontations avec Ruud et il lui a proposé une forte opposition sur le fameux court Rainier-III posé au bord de la Méditerranée.

Dans la première manche, le Norvégien a rapidement réussi le break pour mener 3-2, mais son adversaire est revenu à 4-4 avant de céder sa dernière mise en jeu du set.

Les deux joueurs se sont de nouveau échangé les mises en jeu d'entrée de second set avant que le Néerlandais ne se détache 4-1.

Mais le finaliste du dernier US Open est revenu à 4-4 et a semblé devoir plier la partie en réussissant un break blanc pour mener 6-5 et servir pour le match.

Van de Zandschulp a toutefois décroché le droit de disputer un tie-break mais s'est rapidement retrouvé mené 5-0 et n'a pu, cette fois, revenir.

En début de programme, Alexander Zverev, 16e mondial, s'est qualifié plus aisément en battant l'Espagnol Roberto Bautista (29e) 6-4, 6-4.

De retour sur terre battue après sa blessure l'an dernier en demi-finale à Roland-Garros, l'Allemand avait remporté son premier tour mardi face au fantasque Alexander Bublik. Il a cette fois réussi un vrai test de 1h47 sur la terre monégasque face à un spécialiste de la surface.

Il affrontera pour une place en quarts le Russe Daniil Medvedev (5e) ou l'Italien Lorenzo Sonego (45e).

L'ex-N.2 mondial, qui fêtera ses 26 ans le 20 avril, avait mis un terme à sa saison 2022 après s'être arraché des ligaments de la cheville droite alors qu'il menait la vie dure à Rafael Nadal en demi-finale du Majeur sur terre battue.

Alexander Zverev le 11 avril 2023 au Masters 1000 de Monte-Carlo. De retour sur terre battue dix mois après sa terrible blessure en demi-finale de Roland-Garros, l'Allemand s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi monégasque © Valery HACHE / AFP/Archives

Zverev n'a repris la compétition que début janvier en Australie sur dur pour la United Cup (deux défaites).

Depuis, il n'avait remporté que sept victoires sur le circuit ATP en six tournois, atteignant notamment les demi-finales à Dubaï (battu par Andrey Rublev), mais restait sur une lourde défaite 6-0, 6-4 face à Taro Daniel (97e) dès son entrée en lice à Miami.

