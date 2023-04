Foot: Mbappé voit son avenir au PSG et "rêve" toujours de participer aux JO à Paris

Paris (AFP) – Kylian Mbappé, interrogé au sujet de son avenir, a rappelé qu'il était "Parisien et sous contrat" et réaffirmé son "rêve" de participer aux Jeux olympiques 2024 à Paris, un désir, néanmoins, qui "ne dépend pas" de lui.

Où se voit-il évoluer la saison prochaine? "Au Paris Saint-Germain, je suis Parisien, je suis sous contrat donc c'est le Paris Saint-Germain", a répondu Mbappé, questionné sur ce sujet mercredi soir lors de l'émission "Tout le sport" sur France 3.

En mai 2022, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG, 24 ans, avait renouvelé son contrat avec le club parisien jusqu'en 2025, dont une année en option selon la presse.

Interrogé sur ses prochains objectifs, Mbappé a expliqué vouloir "gagner la Ligue des champions".

"J'ai déjà fait une finale (perdue en 2020 devant le Bayern Munich) et j'ai fait demi-finale, quarts de finale, huitièmes de finale... J'ai tout fait sauf gagner, il ne me manque que ça. J'espère que ça va venir le plus rapidement possible", a-t-il expliqué.

A propos des JO-2024 (26 juillet-11 août), le champion du monde 2018 et finaliste de l'édition 2022 avec les Bleus, a redit son "rêve" d'y participer.

"J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier", a-t-il expliqué.

Toutefois, "je ne forcerai pas pour les faire parce que si les gens ne veulent pas que je les fasse, ça veut dire qu'il ne faudra pas que je les fasse", a poursuivi Mbappé.

"La vérité, c'est que ce n'est pas dans un calendrier Fifa. Il y a un club aussi, il y a une équipe nationale, parce qu'il y a un Euro avant (14 juin-14 juillet 2024 en Allemagne), donc il faut discuter... C'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte mais bien sûr que ce serait un rêve de jouer les JO, encore plus à Paris", a-t-il ajouté.

