NBA: LaVine et Chicago enterrent les Raptors, le Thunder foudroie les Pelicans

Los Angeles (AFP) – Chicago, mené par Zach LaVine, a enterré les espoirs de play-offs NBA de Toronto tandis qu'Oklahoma City a résisté à la pression de La Nouvelle-Orléans pour s'imposer en Louisiane, mercredi lors des matches de barrage.

Avec 39 points à lui seul, dont 30 après la pause, LaVine a été le grand artisan de la victoire des Bulls (109-105) sur le parquet des Raptors, un succès qui leur permet d'affronter Miami vendredi pour la 8e place des play-offs de la Conférence Est.

La tâche était pourtant difficile avec un déficit de 19 points à remonter au troisième quart-temps. Mais LaVine, aidé par 23 points de DeMar DeRozan, un ancien des Raptors, et 14 points de Nikola Vucevic (avec 13 rebonds et 4 passes décisives) ont assuré le succès des Bulls.

L'entraîneur de Chicago Billy Donovan a salué la prestation "extraordinaire" et "phénoménale" de l'arrière de 28 ans.

Toronto a souvent eu le contrôle de la partie grâce à Pascal Siakam (32 pts) et Fred VanVleet (26) mais a laissé filer la victoire par un enchaînement de ratés aux lancer-francs (18 sur 36, soit un taux de réussite de 50% seulement).

"C'est beaucoup de ratés", a commenté l'entraîneur de Toronto, Nick Nurse. "On ne peut pas tous les mettre, mais si on en rate plus de 10 dans une partie, c'est difficile de gagner".

Les jeunes du Thunder

Malgré l'avantage du terrain, La Nouvelle-Orléans s'est incliné face aux jeunes d'Oklahoma City (123-118) -- 21 ans de moyenne pour le Cinq majeur -- qui a su résister à la pression des Pelicans.

Le jeune meneur australien du Thunder d'Oklahoma City Josh Giddey (G) face à Jonas Valanciunas, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, en match de barrage pour les plays-offs de NBA le 12 avril 2023 à La Nouvelle-Orléans © Jonathan Bachman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Thunder sera opposé vendredi aux Minnesota Timberwolves pour une place en play-offs de la Conférence Ouest.

A 20 ans, le meneur australien Josh Giddey a raté de peu le triple-double (31 points, 10 passes et 9 rebonds), quand les Canadiens Luguentz Dort (23 ans) et Shai Gilgeous-Alexander, doyen du Cinq majeur du Thunder à 24 ans, ont respectivement terminé avec 27 et 32 points.

Pour Gilgeous-Alexander, l'esprit de combat de la jeune équipe du Mid-West vient des matches "très serrés" remportés pendant la saison régulière.

"C'était vraiment ce à quoi je m'attendais", a pour sa part expliqué sur ESPN Giddey, qui découvrait la pression des barrages à l'extérieur. "Une foule bruyante, un environnement hostile. Quand vous êtes gamin, vous grandissez en voulant vivre de genre de choses".

Et c'est ce qui l'attend vendredi à Minneapolis, qui devrait retrouver son pivot français Rudy Gobert, de retour de suspension. "Ça sera le même environnement, hostile, à l'extérieur, ce sera la victoire ou la mort", a dit Giddey. "Mais nous serons prêts".

Les résultats de mercredi

Match 3: CHICAGO BULLS (N.10) bat Toronto Raptors (N.9) 109 - 105

Match 4: OKLAHOMA CITY THUNDER (N.10) bat New Orleans Pelicans (N.9) 123 - 118

Déjà joués:

Match 1: ATLANTA HAWKS (N.8) bat Miami Heat (N.7) 116 à 105

Match 2: LA LAKERS (N.7) bat Minnesota Timberwolves (N.8) 108 à 102 a.p.

A venir:

Vendredi

Miami Heat - Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder

NB: la phase finale débute samedi 15 avril

