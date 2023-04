Tennis: Rafael Nadal renonce aussi au tournoi de Barcelone

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Rafael Nadal, toujours pas remis d'une blessure à la hanche contractée en janvier durant l'Open d'Australie, a annoncé vendredi son forfait pour le tournoi ATP de Barcelone qui débute lundi, après avoir déjà renoncé au Masters 1000 de Monte-Carlo où il espérait faire son retour en compétition.

"Je ne me sens pas prêt et je poursuis ma préparation en vue de mon retour à la compétition", a tweeté l'Espagnol de 36 ans, actuellement 15e joueur mondial et dont la présence à Roland-Garros fin mai est de plus en plus remise en question.

"Barcelone est un tournoi spécial pour moi parce que c'est mon club d'adoption et parce que jouer à la maison est toujours une sensation unique", regrette le joueur qui aura 37 ans le 3 juin.

Au crépuscule de sa carrière, il espère fêter son anniversaire à Roland-Garros (28 mai-11 juin) où il visera un 15e titre pour porter à 23 son record, actuellement codétenu avec Novak Djokovic, de titres du Grand Chelem.

Le 4 avril, il avait déjà annoncé devoir renoncer au Masters 1000 de Monte-Carlo, le premier gros tournoi de la saison sur terre battue où il détient le record de onze trophées.

Le Majorquin s'entraîne mais n'a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets.

Il avait ressenti une vive douleur à la hanche dans le deuxième set mais était allé jusqu'au terme du match alors qu'il avait le plus grand mal à se déplacer.

Nadal avait alors évalué entre six et huit semaines la durée de son indisponibilité, tirant un trait sur les tournois Masters 1000 américains d'Indian Wells et de Miami.

L'Espagnol accumule les problèmes physiques depuis son 14e sacre à Roland-Garros au printemps 2022, où il avait triomphé malgré un pied gauche anesthésié pour contenir la douleur provoquée par le mal chronique dont il souffre depuis l'âge de 18 ans (syndrome de Müller-Weiss).

Une déchirure abdominale notamment l'avait contraint ensuite à renoncer à jouer sa demi-finale à Wimbledon un mois plus tard.

Sa longue absence des courts a fait sortir l'ex N.1 du Top 10 du classement mondial le 20 mars, pour la première fois depuis avril 2005.

