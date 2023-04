24 Heures motos: la Honda N.1 sur le toit du Mans

Le Mans (AFP) – La Honda N.1 du F.C.C TSR Honda France a tenu son rang de championne du monde d’endurance en titre en s’imposant lors des 24 heures du Mans motos dimanche, récompensant une course sans faute.

Grâce aux performances de l’Australien Josh Hook et des Français Mike di Meglio et Alan Techer, le constructeur japonais revient à hauteur de Suzuki et Kawasaki au palmarès de l’épreuve avec 14 victoires tandis que l’équipe décroche son troisième titre dans la Sarthe après 2018 et 2020.

Solide de bout en bout, évitant les pépins connus par d'autres favoris, la N.1 devance au final la Yamaha N.7 du Yart, qui termine pour la seconde année consécutive à la deuxième place et la BMW N.37 du BMW Motorrad Endurance team.

Se battant depuis le départ donné la veille à 15H00 dans le trio de tête, la moto alors pilotée par Alan Techer a pris les devants aux alentours de 21H30 pour ne plus jamais quitter sa première place et sans jamais ne paraître perturbée tout au long de la nuit, sous un temps clément mais bien plus froid, et avant que le brouillard ne laisse place à quelques éclaircies en fin de matinée.

Suzuki pas verni

La principale surprise de cette 46e édition a eu lieu à peine quelques secondes après le départ donné traditionnellement en épi. Alors en pole position, la Suzuki N.12, tenante du titre dans la Sarthe, a chuté dans le bac à gravier au premier virage, après un contact avec Josk Hook (Honda N.1).

A son bord, le Français Gregg Black, contraint de retourner dans les stands avant un nouveau départ près d’une demi-heure plus tard, avec 18 tours à rattraper.

Sa belle remontée tout au long de la nuit s’est finalement soldée par une 7e place, à 22 tours de la Honda, et ce après avoir connu un nouveau problème mécanique peu après midi.

Preuve que les vainqueurs en 2022 n’ont pas été à la fête, la N.18 de la Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore a laissé échapper son titre dans la catégorie Superstock, regroupant les motos proches des modèles de série, au profit de la BMW N.9 du Tecmas MRP BMW Racing Team.

Si la Honda n'a pas connu de problème majeur pendant 24 heures, les poursuivants ont offert une bataille jusqu'au bout pour le podium.

Tour à tour, la BMW N.27, la Ducati N.6 et la Yamaha ont joué aux chaises musicales avec leurs lots de pépins: une chute peu avant 23 heures samedi pour la première, des problèmes mécaniques et des réparations pour la N.6 (5e) au petit matin.

Au total, sur les 54 motos inscrites sur la grille de départ, 34 ont franchi l'arrivée. Parmi les abandons, le BMRT 3D Maxxess Nevers dont le pilote français Kevin Denis a été hospitalisé samedi après avoir été accidentellement fauché par une autre moto. Le directeur sportif Romain Mangé a précisé dimanche à l'AFP que le pilote était sorti de l'hôpital.

La prochaine étape du championnat du monde, les 24 Heures sur le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) auront lieu du 16 au 18 juin prochain.

