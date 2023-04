Ligue des champions: suspense maximal en Italie, plus limité ailleurs

L'attaquant de Naples Victor Osimhen (d) face au Hellas Vérone, le 15 avril 2023 au stade Maradona © Andreas SOLARO / AFP

Paris (AFP) – L'Italie détient la palme du suspense avant le choc entre Naples et l'AC Milan, mardi (21h00), assurément le plus indécis des quarts de finale retour de Ligue des champions, où le Real Madrid, Manchester City et l'Inter Milan s'avancent avec assurance.