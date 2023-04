NBA: Denver domine Minnesota, les Lakers, les Clippers et le Heat créent la surprise

Nikola Jokic, la star des Denver Nuggets (D), face à Karl-Anthony Towns (G), des Minnesota Timberwolves, lors des play-offs de la NBA, le 16 avril 2023 à Denver © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Los Angeles (AFP) – Denver a largement dominé Minnesota (109-80), lors du match 1 de leur série de play-offs de NBA, au terme d'une soirée marquée par les victoires surprises du Miami Heat à Milwaukee et des deux équipes de Los Angeles, Lakers et Clippers, à Memphis et Phoenix.