Play-offs de NHL: les Bruins, attention à ne pas vendre la peau de l'ours

Los Angeles (AFP) – Boston qui a survolé la saison régulière de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) en établissant un nouveau record de victoires (65), fait figure de grandissime favori des play-offs qui débutent lundi, mais doit se prémunir contre tout excès de confiance.

Pour décrocher la septième Coupe Stanley de leur histoire, la première depuis 2011, les Bruins (les Ours bruns) devront passer au 1er tour l'obstacle des Florida Panthers et pourraient retrouver ensuite le Tampa Bay Lightning, sacré champion en 2020 et 2021.

Un an après avoir été éliminés dès le premier tour de la phase finale, les Bruins font peur à toute la NHL.

"C'est la meilleure équipe de l'histoire en saison régulière, il va falloir réussi quelque chose d'extraordinaire pour les battre", a prévenu l'attaquant des Panthers Matthew Tkachuk.

Mais la franchise floridienne qui affiche pourtant le pire bilan des seize participants à cette phase finale, ne fait aucun complexe, forte de ses deux succès en quatre confrontations face aux Bruins cette saison.

"C'est une très belle équipe, très dangereuse, il faudra produire notre meilleur hockey pour les éliminer", a prévenu de son côté l'entraîneur de Boston Jim Montgomery.

Mais le record de victoires en saison régulière n'est pas forcément un bon présage pour les Bruins: Détroit et Tampa Bay qui co-détenaient cette marque avant cette saison 2022-23 avec 62 succès ne sont pas parvenus à remporter la Coupe Stanley après leur saison régulière record.

A l'Est toujours, les deux franchises de New York pourraient se retrouver en demi-finales de conférence, à condition de battre au 1er tour Carolina (2e meilleur bilan de la saison régulière) pour les Islanders et New Jersey pour les Rangers.

Dans la conférence Ouest, Colorado, vainqueur de la dernière Coupe Stanley, sera opposé à Seattle qui, dès sa deuxième saison en NHL, découvre les play-offs.

Mais ce sont les Edmonton Oilers et les Vegas Golden Knights qui ont les faveurs des pronostics dans cette conférence.

Les champions en titre de Colorado Avalanche, lors de la réception des Edmonton Oilers, le 11 avril 2023 à Denver

La franchise canadienne, portée par Connor McDavid, meilleur marqueur de la saison régulière (64 buts), affronte les Los Angeles Kings qui n'ont plus franchi le premier tour depuis leur dernier sacre, en 2014.

Les Golden Knights qui ont fini à la première place à l'Ouest (avec 14 victoires de moins que Boston !), ne devraient avoir aucun mal à prendre le meilleur sur les Winnipeg Jets, qualifiés en 8e position.

