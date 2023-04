C1: Giroud, Leao et Maignan plus forts que Naples, Milan en demie

Les joueurs de l'AC Milan autour de Leao et Olivier Giroud, le buteur, à l'issue de leur victoire à Naples, le 18 avril 2023 © Alberto PIZZOLI / AFP

Naples (Italie) (AFP) – L'AC Milan d'Olivier Giroud, Raphael Leao et Mike Maignan a été plus fort que le Napoli de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia pour s'inviter mardi dans le dernier carré de la Ligue des champions grâce à un nul (1-1) suffisant après la victoire de l'aller (1-0).