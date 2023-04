Cyclisme: Un an après avoir frôlé le pire, Alaphilippe toujours à l'arrêt

Le Français Julian Alaphilippe des Soudal Quick-Step passe la ligne d'arrivée du Tour des Flandres à Audenarde en Belgique le 2 avril 2023 © ERIC LALMAND / BELGA/AFP/Archives

Herve (Belgique) (AFP) – Un an après avoir frôlé le pire, Julian Alaphilippe, forfait pour la Flèche wallonne mercredi, peine à retrouver le devant de la scène sous le regard de plus en plus impatient de son patron.