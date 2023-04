NBA: De'Aaron Fox élu joueur décisif de l'année

New York (AFP) – Le meneur des Sacramento Kings, De'Aaron Fox, a été désigné mardi joueur décisif ("clutch player") de la saison en NBA, une récompense individuelle inaugurée cette année par la Ligue nord-américaine de basket.

Fox, 25 ans a reçu 91 des 100 votes possibles de la part d'un panel de journalistes spécialisés après avoir été sélectionné par les entraîneurs de toutes les franchises de la Ligue.

Le meneur a fini la saison régulière avec des moyennes de 25 points, 6 passes décisives, 4 rebonds et 1 interception par match. Il a surtout inscrit 194 points "décisifs", c'est-à-dire qu'il a marqué au moins cinq points dans les cinq dernières minutes d'un match dont l'issue était incertaine.

"Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer", a-t-il expliqué. "On ne peut pas réussir tous les tirs, mais mes coéquipiers et mes entraîneurs me mettent en position de le faire, alors le moins que je puisse faire, c'est d'avoir confiance en moi et de prendre des tirs importants".

Les Sacramento Kings disputent en ce moment le premier tour des plays-offs face aux Golden State Warriors, champions NBA en titre, et mènent la série 2-0. Le match 3 est prévu jeudi à San Francisco.

