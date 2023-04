NBA: Memphis et Milwaukee se rebiffent, Denver s'échappe

Xavier Tillman, des Memphis Grizzlies, au cours du match N.2 du 1er tour des play-offs de NBA contre les LA Lakers le 19 avril 2023 au FedExForum à Memphis, Tennessee © Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Los Angeles (AFP) – Memphis et Milwaukee, battus à domicile lors du match N.1 du 1er tour des play-offs NBA, se sont rebiffés: les Bucks ont dominé Miami 138 à 122 et les Grizzlies ont battu les Lakers 103 à 93, égalisant à une victoire partout, avant d'aller respectivement en Floride et en Californie.