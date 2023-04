L1: Lens joue son avenir européen mais garde confiance

Lens (AFP) – A peine remis d'une grande déconvenue, Lens joue gros dans la course à l'Europe dans les prochaines semaines. Mais les Sang et Or l'assurent, leur confiance "n'est pas atteinte" avant de recevoir Monaco, samedi (21h00) lors de la 32e journée de Ligue 1.