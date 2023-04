Liège-Bastogne-Liège femmes: Vollering triple la mise dans les Ardennaises

Liège (Belgique) (AFP) – Et de trois: la Néerlandaise Demi Vollering, intouchable, a réalisé le triplé dans les classiques ardennaises en remportant Liège-Bastogne-Liège femmes dimanche.

Une semaine après avoir gagné l'Amstel Gold Race et quatre jours après sa victoire sur la Flèche Wallonne, la coureuse de l'équipe SD Worx a devancé au sprint l'Italienne Elisa Longo Borgini avec laquelle elle s'était échappée après la Roche-aux-Faucons, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Elle devient la deuxième athlète de l'histoire à réaliser ce triplé après celui réussi en 2017 par sa compatriote Anna van der Breggen qui est aujourd'hui sa directrice sportive chez SD Worx.

"C'est incroyable, j'avais la pression parce qu'on n'a pas tous les jours la possibilité de faire ce triplé. Je voulais vraiment ramener cette victoire à la maison", a commenté la Néerlandaise de 26 ans, en larmes au moment d'embrasser sa famille et son chien à l'arrivée.

La victoire de Vollering, déjà sacrée à Liège en 2021, confirme au passage l'écrasante domination de son équipe SD Worx qui a raflé sept des douze premières courses d'un jour du calendrier World Tour cette saison.

Pour compléter le triomphe de la formation néerlandaise, la Suissesse Marlen Reusser a terminé à la troisième place en réglant, 22 secondes derrière Vollering, le groupe de poursuivantes dans lequel figurait la tenante du titre Annemiek van Vleuten qui disputait, à 40 ans, sa dernière "Doyenne".

Au pied de la Roche-aux-Faucons, la dernière difficulté du jour dans le toboggan des Ardennes, Reusser comptait encore plus d'une minute d'avance après s'être isolée de l'échappée où elle avait pris place.

"Ce n'était pas prévu et ça a changé les plans un peu, a commenté la Suissesse. Mais je m'attendais à ce que ça revienne derrière. Je suis contente pour Demi. Pour elle, c'était une course super importante et gagner les trois Ardennaises est exceptionnel."

