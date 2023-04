Angleterre: le fair-play financier n'inquiète pas le club de Wrexham

Le défenseur gallois Jordan Davies soulève la Coupe de champion de l'"English National League"(D5, semi-pro) après la victoire 3-1 de Wrexham contre Boreham wood dans le Racecourse Ground Stadium de Wrexham, au Pays de Galles le 22 avril 2023 © Oli SCARFF / AFP

Wrexham (Royaume-Uni) (AFP) – Le club gallois de Wrexham, racheté il y a deux ans et demi par les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney et sur le point de renouer avec le football professionnel, ne redoute pas les règles de fair-play financier, a assuré lundi son directeur exécutif, Humphrey Ker.