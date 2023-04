Foot: le Brésil va attendre jusqu'en mai pour Ancelotti

Rio de Janeiro (AFP) – Le président de la Confédération brésilienne de Football (CBF), Ednaldo Rodrigues, s'est dit mardi prêt à attendre jusqu'en mai la réponse de l'Italien Carlo Ancelotti, son "plan A" pour le poste de sélectionneur des quintuples champions du monde.

En marge d'une assemblée générale de la CBF, le dirigeant a expliqué aux journalistes qu'il espérait pouvoir annoncer le nom du nouveau sélectionneur d'ici le 25 mai, date de l'annonce de la liste des joueurs qui disputeront les matchs amicaux du mois de juin, dont les adversaires restent à définir.

"Avant de penser au plan B, je veux épuiser toutes les possibilités du plan A", a affirmé M. Rodrigues, qui n'a jamais caché qu'Ancelotti, actuellement sous contrat avec le Real Madrid, était son premier choix.

Le 1er avril, l'entraîneur italien avait confirmé que la CBF souhaitait faire de lui le successeur de Tite, qui a quitté son poste après l'élimination en quarts de finale du Mondial-2022 au Qatar.

"La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (avec le Real Madrid, qui expire en juin 2024, ndlr), un contrat que je souhaite honorer jusqu'au bout", avait-il déclaré en conférence de presse.

La décision sur l'avenir d'Ancelotti doit être prise au terme de sa saison avec le Real, qui est hors course en championnat espagnol, mais qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions et en finale de Coupe du Roi.

En cas de refus de l'Italien, la CBF pourrait se rabattre sur Fernando Diniz, entraîneur de Fluminense, équipe en forme de ce début de saison au Brésil, ou sur les Portugais Abel Ferreira, actuellement en poste à Palmeiras, et Jorge Jesus (Fenerbahçe), principaux noms pressentis par les médias brésiliens.

